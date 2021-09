Eichmann à Téhéran

Édité à vingt-deux reprises depuis sa parution il y a un an, la traduction en persan d'"Eichmann à Jérusalem", de Hannah Arendt, anime les cercles intellectuels et artistiques en Iran. Résonance politique réelle ou simple épiphénomène?

" L'objectif de cette traduction est surtout de provoquer le débat ", nous dit Zahra Shams. "Les questions politiques et historiques soulevées dans ce livre nous amènent à réfléchir sur notre situation actuelle . La pensée et la réflexion d'Arendt, sa prise de conscience, doivent nous éclairer sur l'importance de toujours garder l'esprit éveillé, actif."

La "banalité du mal" en Iran

Dans un article paru le 6 août dernier, Le Monde évoque un parallèle entre l'Allemagne nazie et la république islamique , une analogie entre le portrait dressé d'Adolf Eichmann et les dirigeants iraniens. En particulier le président actuel Ebrahim Raïssi, sous la loupe des tribunaux internationaux pour sa responsabilité dans l'exécution massive d'opposants politiques à la fin des années 80.

"En Iran, c'est très dur d'accepter qu'on a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive", explique un observateur depuis Téhéran. "C'est plus facile à comprendre et à accepter que tout le mal qui existe vient d'en haut, de l'État. Je ne nie pas les problèmes du système iranien qui n'est pas démocratique, mais je dis que ce système représente la société iranienne. Les systèmes politiques sont le résultat de systèmes sociaux, et non l'inverse."