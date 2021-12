Elsa Godart, philosophe et psychanalyste: "Le grand danger dans nos sociétés, c’est l’indifférence à l’égard du libre arbitre"

Dans son dernier essai*, la philosophe et psychanalyste Elsa Godart fait un constat: notre société est de plus en plus marquée par la culpabilisation.

Selon Elsa Godart, il existe des mécanismes sociétaux de culpabilisation et d’injonction permanente. Ce phénomène, en plus de mettre à mal les individus, représente un réel danger pour nos démocraties.

"Le XXIe siècle est celui de la peur et de la culpabilisation", écrivez-vous. Comment expliquez-vous cette situation?

Des mécanismes de culpabilisation assez féroces se sont en effet mis en place, notamment avec la virtualité. Ce développement s’est déroulé dans un certain contexte: celui de l’hyper-modernité, du capitalisme et de la techno-science. De nouveaux usages ont abouti à l’émergence de nouveaux discours. Et ces discours sont porteurs d'une forte culpabilisation.

On peut citer, par exemple, la course effrénée à la réussite, au bonheur, au bien-être, à la rentabilité, à la productivité. Tout ça dans un contexte d’hyper-rapidité, d’accélération, d’urgence, de vitesse effrénée. Ce phénomène a abouti à une culpabilisation de masse, qui s’impose à nous aujourd’hui sous la forme de discours politiques, médiatiques, de la prolifération d’idées populistes sur les réseaux sociaux, d’injonctions mises en place par de grandes organisations.

"Il y a 'choix contraint' lorsque vous êtes amené à décider alors que vous ne voulez pas décider."

Nous sommes placés, dites-vous, dans une position où nous devons réaliser des "choix contraints" qui génèrent de la culpabilité. Qu’est-ce qu'un "choix contraint"?

Il y a "choix contraint" lorsque vous êtes amené à décider alors que vous ne voulez pas décider. En quelque sorte, vous décidez alors qu’on vous met un pistolet sur la tempe.

La contrainte se fait dans le choix lui-même. Mais comme vous n’avez pas le choix de choisir, vous finissez par devenir responsable d’une situation dont vous ne vouliez pas au départ. C’est un choix forcé qui entraine une responsabilité forcée. Ce mécanisme révèle une illusion de liberté qui dévoile en fait une absence de liberté.

Vue en plein écran Pour Elsa Godart, la société qui pointe du doigt nos actions, nos pensées, nos manières d’être ou de vivre fait de nous des déboussolés moraux, des égarés sans jugement personnel. ©Antoine Doyen

Durant cette crise, le tri des patients a été, selon vous, représentatif de ces "choix contraints"?

Des dilemmes de cette nature, il y en a beaucoup en médecine. Mais il est vrai que cette crise sanitaire a été emblématique de ce problème.

"Cette responsabilité du 'tri des patients' ne devrait pas incomber uniquement à des médecins."

Cette responsabilité du "tri des patients" ne devrait pas incomber uniquement à des médecins. Il devrait y avoir aussi une responsabilité politique et institutionnelle. Ce n’est pas à eux de devoir porter seuls le fardeau de cette responsabilité, car cela les condamne à la culpabilité.

Quel intérêt à culpabiliser en permanence les gens?

Dans un but de soumission par l’aliénation qu’entraine le choix contraint. Il faut bien comprendre qu’il s’agit ici d’une culpabilité "exogène". La culpabilité, en soi, n’est pas mauvaise, au contraire: nous culpabilisons de manière naturelle; c’est une dimension humaine, propre au sujet moral.

"Ces doutes, loin d’être féconds, déstabilisent et engendrent de la confusion qui finit par nous empêcher de penser par nous-même."

Or, ce qui se passe avec ces discours de culpabilisation permanente est bien différent. Les regards que la société porte sur nous en pointant du doigt nos actions, nos pensées, nos manières d’être ou de vivre, créent du doute: "ai-je bien fait de faire cela?'; 'ai-je bien fait de dire cela ou de le penser"? Ces doutes, loin d’être féconds, déstabilisent et engendrent de la confusion qui finit par nous empêcher de penser par nous-mêmes. Si bien qu’on pourrait dire que cette culpabilisation est un conditionnement par le doute, là où habituellement le conditionnement pose des certitudes et des dogmes. Et cela fait de nous des déboussolés moraux, des égarés sans jugement personnel.

Ce phénomène provoque un isolement des individus, selon vous?

Ce phénomène de culpabilisation créé des gens qui ne parviennent plus à penser par eux-mêmes et qui n’ont plus aucun rapport à la vérité. C’est donc la porte ouverte à toute forme d’extrémisme, de totalitarisme, de discours complotiste, à toutes les dérives idéologiques.

"En luttant ainsi contre notre mauvaise conscience, on s’isole de plus en plus."

Qui peut affirmer être un parent parfait? Être sans reproche au travail? Qui peut se targuer de "penser" parfaitement? Ce phénomène de culpabilisation s’inscrit insidieusement dans les failles du sujet, là où précisément il n’y a nulle certitude, là où la confiance en soi est fragile. Cette culpabilisation s’attaque à la culpabilité d’être, d’exister dont parle si bien Kafka dans "Le Procès". Ce qui produit deux choses: premièrement, de la honte. Or, le propre de la honte est de nous isoler. Deuxièmement, de la soumission volontaire: on se soumet pour montrer à l’autre qu’il a tort, qu’on vaut mieux que cela, qu’on est capable et surtout pour combattre le sentiment de culpabilité. En luttant ainsi contre notre mauvaise conscience, on s’isole de plus en plus, ce qui renforce les principes hyperindividualistes contemporains et empêche de faire corps social.

Lire aussi Digital clean up: comment embellir son image sur les réseaux

Ce qui permet au politique de se déresponsabiliser?

Oui, on déresponsabilise le collectif puisqu’on est chacun convaincu d’être responsable "de tout et de tous devant tous" (comme dirait Dostoïevski) à l’échelle individuelle.

"La société n’est ainsi plus responsable de rien. Le politique peut donc se désengager totalement."

Si je n’ai pas de travail, c’est de ma faute; si je n’arrive pas à payer mon loyer, c’est de ma faute, etc. La société n’est ainsi plus responsable de rien. Le politique peut donc se désengager totalement.

Ce phénomène pourrait mettre en danger la démocratie?

Le grand danger dans nos sociétés contemporaines, c’est l’indifférence à l’égard du libre arbitre.

"L’illusion de la liberté masque l’aspect liberticide de ce phénomène. Quand il y a 'arbitre', mais sans 'liberté', il n’y a plus de démocratie."

Le libre arbitre est l’une des caractéristiques fondamentales du sujet. Or, toutes ces mécaniques de culpabilisation génèrent des automatismes, sans vous laisser de vrais choix, sans permettre de faire usage d’un véritable esprit critique. Le problème n’est pas qu’on veuille prendre soin de moi (par une quantité d’injonction: bien manger; faire du sport; avoir une vie saine…), par exemple, c’est qu’on ne me demande pas mon avis. Si la société se préoccupe de ma santé, de ma réussite, de mon bien-être… je n’ai plus besoin de choisir: on est mis sous tutelle (ce dont parlait déjà Jacques Donzelot dans "La Police des familles" en 1977) et je disparais en tant que sujet libre. C’est cette disparition du sujet qui me préoccupe. L’illusion de la liberté masque l’aspect liberticide de ce phénomène. Quand il y a "arbitre" mais sans "liberté", il n’y a plus de démocratie. C'est pourquoi j’estime que derrière ce phénomène, il y a une forme de "dictature cachée" (selon l’expression du philosophe tunisien Fathi Triki).

Mais ces injonctions ne sont-elles pas bienveillantes ? Pourquoi y voir nécessairement une volonté de soumission ?

La bienveillance peut être perverse.

"Je crois à une éducation à la liberté et pas à une soumission par la culpabilisation."

Je ne critique pas en soi les politiques anti-tabac ou de préventions routières, mais je me préoccupe du fait qu’on ne laisse pas le choix aux gens.

Plutôt que contraindre, pourquoi ne pas éduquer? Je crois à une éducation à la liberté et pas à une soumission par la culpabilisation. On ne doit pas faire le bien de quelqu’un contre sa volonté.

La "cancel culture" est aussi représentative de ce phénomène, car elle institue, selon vous, le jugement permanent?

La dénonciation n’est pas neuve dans notre histoire. Mas la "cancel culture" amène quelque chose d’inédit.

Elle est le résultat d’une habitude prise depuis l’apparition des réseaux sociaux: quand on poste quelque chose, on le poste dans le but d’être évalué.

"Avec la "cancel culture", tout le monde s’arroge le droit de juger tout et n’importe comment."

C’est ce que je nomme "la politique d’ubérisation personnelle". Vous postez dans le but qu’on approuve votre existence (sous la forme de "like"): vous vous soumettez ainsi, de façon permanente, au jugement d’autrui. Si le regard de l’autre n’est pas celui que j’attendais, j’entre alors dans la mécanique de la culpabilité. Nous participons tous à ce phénomène, d’une manière ou d’une autre. Avec la "cancel culture", tout le monde s’arroge le droit de juger tout et n’importe comment.

Lire aussi Deux plus deux font quatre

Comment faire pour s'opposer à cette mécanique de culpabilisation?

La culpabilisation nous aliène, il faut donc avoir le courage de dire non et briser le silence de la honte.

"Il faut opposer un non massif à ces injonctions qui pèsent sur nous."

Il faut opposer un non massif à ces injonctions qui pèsent sur nous: refuser ce type de jugements; refuser ce type d’attentes; refuser d’être un soi contraint. Il faut être capable de défendre, envers et contre tout, notre libre arbitre tout en se réclamant de ce que j’appelle une "responsabilité juste".

C’est-à-dire?

La responsabilité juste est cette capacité à transformer une culpabilité imposée en culpabilité viable. Je ne dois pas être seul à porter la responsabilité due à un choix contraint. Je pense que la responsabilité juste est un principe éthique capable de s’ouvrir sur un autre monde, précisément parce qu’elle en appelle à une responsabilité partagée, et donc collective. Nous avons la nécessité de construire un autre monde où l'on n'accepte plus des normes imposées et arbitraires, où l'on ne se soumet plus volontairement, et où la culpabilité n'est plus une contrainte, parce qu'elle devient l'expression d'une pleine et entière liberté. Une liberté fragile à reconquérir en permanence.

Vue en plein écran