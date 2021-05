"En toute conscience" | Les vieux, le jeune homme et la mort

Avec "En toute conscience", le réalisateur Olivier Peyon signe pour Livio Bernardo un premier scénario de BD sur le suicide assisté avec justesse et beaucoup d'humour!

Une BD sur les vieux où l'on rit, il y en a plus d'une. À commencer par les désopilants "Vieux Fourneaux", indécrottables militants, bougons et rebelles. Des scénarios qui traitent de la fin de vie, il y en a aussi souvent des justes. Dans "En toute conscience", Olivier Peyon et Livio Bernardo parviennent à associer les deux styles avec maîtrise et surtout avec justesse et équilibre.

Cinéaste de documentaires et de fictions, Olivier Peyon signe ici un premier scénario de BD pour son vieil ami Livio Bernardo. Le sujet est inspiré par le père du dessinateur, militant impliqué dans une association qui défend et pratique "l'interruption volontaire de vie", comprenez le suicide assisté ou l'euthanasie. Sujet grave s'il en est et surtout très polémique en France où l'euthanasie reste légalement interdite.

La gravité du propos traité avec beaucoup d'émotion n'empêche pas une bonne dose d'humour.

Vue en plein écran Couverture "En toute conscience", Olivier Peyon et Livio Bernardo.

Mais la gravité du propos traité avec beaucoup d'émotion n'empêche pas une bonne dose d'humour. "Parce que les gens de l'association que nous avons rencontrés et qui nous ont inspirés sont drôles!", confie Olivier Peyon. "Ils accompagnent les gens dans la mort avec beaucoup de douceur et de compassion, mais ils sont aussi très militants. Pour la plupart, même s'ils ont en général entre 65 et 95 ans, ils ont un passé de militants, parfois très durs et cela se ressent encore! Même s'ils vivent avec la mort, ils n'ont rien de mortifère, je vous assure", poursuit Peyon.

Dernier combat

Les 6 personnages principaux, bien conscients qu'ils mènent là leur dernier combat, n'ont rien perdu de cette verdeur et n'hésitent pas à pousser des gueulantes et à vouloir faire le buzz lorsqu'ils sont convoqués chez le procureur. "Et puis ce mélange d'humour et de gravité nous correspond bien, tous les deux. Je l'ai toujours pratiqué dans mes films et le dessin de Bernardo, semi-réaliste, s'y prête très bien", estime encore Peyon.

"Ils accompagnent les gens dans la mort avec beaucoup de douceur et de compassion." Olivier Peyon Scénariste de "En toute conscience"

Cinéaste de formation, Peyon s'est formé "sur le tas" à l'écriture d'un scénario de BD, par ses échanges avec Livio Bernardo notamment. Ils avaient le cadre général, celui de cette association d'accompagnement des personnes en fin de vie, une multitude d'anecdotes que les membres de cette association leur ont racontées. Encore fallait-il avoir une véritable histoire. "Lorsqu'ils m'ont parlé d'un jeune qui était venu les voir après un chagrin d'amour, je tenais mon fil rouge", affirme Peyon.

Livre optimiste

Le jeune Vincent devient le moteur du récit, qui redonne de l'allant à cette bande de vieux décatis. Un vieux qui veut mourir ou une personne jeune mais que la maladie détruit, cela fait partie du quotidien de ces samaritains. Mais celui-là "ne mérite pas de mourir"! Ils vont donc tout faire pour le remettre sur pied.

Olivier Peyon avoue avoir encore un stock d'anecdotes dans ses carnets, qu'il garde pour une adaptation du sujet en long métrage. Mais on sent qu'il s'en est nourri, imprégné, parce que lorsqu'il s'écarte de la réalité, le récit sonne toujours juste. Et, au final, c'est un livre optimiste...