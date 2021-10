Erell Hemmer, de la Fashion Week aux natures mortes

Erell Hemmer, photographe française basée à Bruxelles, sort un émouvant premier livre de photographie, "Pourquoi suis-je incapable d’aller sur la tombe de mon père?"

Erell Hemmer, photographe française basée à Bruxelles, sort un émouvant premier livre de photographie, «Pourquoi suis-je incapable d’aller sur la tombe de mon père?» (Macaroni Book Editions). Une question concrète et récurrente pour la photographe qui a d’abord inconsciemment orienté son travail. De la Fashion Week à Paris au bord de mer, quelque chose la poussait inexorablement vers les natures mortes et les questions de l’absence et du deuil.

On comprend ainsi que le travail photographique s’est greffé à un processus intime. Continuer à vivre malgré les absences. Pourtant ce livre a l’élégance d’éviter tout autocentrisme, de ne jamais confisquer la question posée. On s’émeut devant l’alternance de paysages aux allures spectrales, face aux détails plus quotidiens, à ces diapositives que l’on comprend avoir appartenu à quelqu’un d’autre. Ou encore face à l’incursion délicate de textes, que ça soit les siens ou ceux d’auteurs plus connus.

Lire aussi Vivian Maier, un triomphe posthume

Nature morte

Il y a quelque chose dans ce livre qui peut nous donner à tous l’impression d’entrer dans une chambre et de voir des objets qui ne seront plus touchés. Il y a aussi quelque part une réponse à la question initiale: on ne cesse jamais vraiment d’aller sur les tombes de nos êtres chers.