Faire de la psychanalyse une arme

Psychanalyste et maître de conférence à Paris 8, Florent Gabarron-Garcia , scandalisé par la teneur réactionnaire des propos de ses collègues psychanalystes a décidé d’écrire "Histoire populaire de la psychanalyse" pour remettre certaines pendules à l’heure. Il réinscrit sa pratique dans une autre narration que celle qui prétend ne pas se frotter à la politique pour en embrasser les penchants les plus conservateurs.

La première mise à distance très explicite de la psychanalyse et de son penchant social et politique a été ordonnée par le IIIe Reich.

En effet, nombre de psychanalystes prétendent hériter d’une mise à distance de leur discipline avec la politique, selon une phrase de Freud qui aurait préconisé ce type d’attitude. Or, l’auteur rappelle que Freud lui-même a été très vivement intéressé par les changements sociétaux qu’il observait durant notamment la révolution d’Octobre en 1917 et a longtemps fait de sa pratique une pratique sociale. Il rappelle également que la première mise à distance très explicite de la psychanalyse et de son penchant social et politique a été ordonnée par le IIIe Reich.