"Fungirl" sous le sapin: étincelles garanties!

Elizabeth Pich signe une BD politiquement incorrecte et totalement loufoque, féministe autant qu’irrévérencieuse: une bombe de fin d’année!

Célibataire endurcie, Fungirl est un "boulet dépourvu d’ambition" qui ne pense qu’à se masturber; elle passe sa vie en sous-vêtements et la seule relation à long terme qu’elle est capable de gérer est celle qu’elle entretient avec sa pizza quatre fromages. Tout est là, dès les premières cases: extravertie, haute en couleurs et désopilante, la jeune femme créée par Elizabeth Pich dans cette bande dessinée complètement déjantée, immorale et engagée, détourne les stéréotypes de genre avec un humour décapant. On suit sans plus pouvoir s’arrêter les tribulations de cette espèce d’Olive Oyl 3.0 dont chaque réplique est à savourer!

Avec son pull rouge, son col Claudine, ses chaussettes bicolores et son air paumé, Fungirl ressemble à une ado attardée, à la fois hyperactive, décomplexée et en total porte-à-faux avec son entourage. Elle vit en colocation avec Becky, sa meilleure amie qui est aussi son ex, infirmière au grand cœur qui en a marre de se faire marcher sur les pieds au travail. Becky est amoureuse de Peter, doux végan un peu rêveur dont l’idéalisme est mis à mal par ces deux furies féministes qui le bousculent au quotidien...

Avec Fungirl, Elizabeth Pich a trouvé une figure et une voix qui brise tous les codes, renvoyant à sa jeunesse américaine.

En attendant que sa première pièce de théâtre soit un succès – une histoire de crabe qui joue au poker –, Fungirl travaille dans une entreprise de pompes funèbres où elle enchaîne les gaffes avec un sens certain de la débrouillardise. "Vous entendez ce bruit?", demande-t-elle à son patron, abasourdi par cette grande perche maladroite qu’il a embauchée malgré lui. "C’est le son du patriarcat en train de se faire pulvériser!" Car elle n’a peur de rien, l’héroïne d’Elizabeth Pich: ni de montrer ses seins, ni d’inviter un sans-abri au resto pour se donner l’illusion d’une soirée en couple, ni de se faire passer pour enceinte dans le bus, encore moins de faire bander les morts! Avec elle, sa créatrice a trouvé une figure et une voix qui brise tous les codes, renvoyant à sa jeunesse américaine.

Humour à la Monty Python

Bien que née en 1989 en Allemagne, Elizabeth Pich a grandi aux États-Unis, ce qui éclaire l’univers graphique et l’humour si particulier qu’elle déploie dans cette bande dessinée élue "révélation étrangère de l’année" par son éditeur français Les Requins Marteaux. Formée aux Beaux-Arts de Sarrebruck, l’autrice et dessinatrice y a rencontré Jonathan Kunz, avec qui elle a lancé le compte Instagram "War and Peas", série également basée sur le principe des "comic strips" anglo-saxons, à l’humour déjanté et absurde à la Monty Python.

Depuis son lancement, c’est un succès: le nombre d’abonnés grimpe en flèche et le duo est désormais édité dans plusieurs pays, dont la France cette année. En parallèle, cette première bande dessinée solo, également écrite en anglais, est la révélation d’un talent inclassable. À offrir sans modération aux amis les plus "déconstruits"!

Vue en plein écran Couverture de "Fungirl", par la bédédiste allemande Elizabeth Pich.