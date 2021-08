"Klara et le soleil" | Kazuo Ishiguro interroge la part sensible du robot

Le Prix Nobel de littérature 2017, Kazuo Ishiguro, sonde de façon inattendue la part authentiquement humaine de notre condition.

Ian Mc Ewann s’est demandé malicieusement dans "Une machine comme moi" quelle serait la vie d’un androïde plus intelligent et plus moral que ses acquéreurs. Cette réjouissante dystopie parait chez Folio alors que Kazuo Ishiguro se penche à son tour sur la cohabitation entre une ravissante intelligence artificielle nommée Klara et sa jeune propriétaire Josie. L’auteur anglais d’origine japonaise y interroge la part sensible, aléatoire de toute forme de vie, fut-elle programmée. Si Klara attire le regard d’une adolescente, c’est que son sourire et son regard sont plus essentiels à ses yeux que ses compétences synthétiques. Tout l’intérêt du livre est qu’il se place du côté du robot qui perçoit finement le monde environnant pour l’interpréter et le scanner à seule fin de mieux nous comprendre et nous servir.

Dans sa vitrine, elle s’offre, certes; pourtant, elle n’est pas une esclave servile mais une amie, une interlocutrice. Sa fonction est de tenir compagnie à des enfants que la maladie ou les attentes sociétales ont fragilisés. Avec elle, le lecteur décode les comportements et le statut de chacun. Tous ne sont pas logés à la même enseigne, certains sont plus méritants ou plus chanceux, d’autres le sont moins, comme Rick, le voisin de Josie qui grandit, lui aussi, sans père et sans possibilité d’émancipation.

L’originalité inattendue de ce roman-ci est de nous émouvoir, non pas du sort de Josie qu’une maladie condamne mais de Klara, charmante humanoïde achetée alors qu’elle est déjà déclassée.

Déjà déclassée

Souvent Ishiguro s’est interrogé sur des vies sacrifiées, recluses, enfermées ou mises au service de la société ("Les Vestiges du jour", "Auprès de moi toujours"). L’originalité inattendue de ce roman-ci est de nous émouvoir, non pas du sort de Josie qu’une maladie condamne mais de Klara, charmante humanoïde achetée alors qu’elle est déjà déclassée. Ses concepteurs n’avaient sans doute pas envisagé qu’elle puisse être sensible au mystère, au divin, à l’ineffable et qu’elle s’en remette au pouvoir poétique, esthétique, surnaturel du soleil. La beauté des êtres et de la nature la touche et la guide avec sûreté. Et l’amour qu’elle développe pour Josie pousserait son dévouement jusqu’au sacrifice si on le lui demandait. Non pas parce qu’elle a été conçue pour cela, mais parce qu’elle acquiert au contact des humains une intelligence subtile qui devine qu’aucun être n’est reproductible à l’identique dès lors qu’il possède une âme. Cette fragilité lui inspire une tendresse sans attente, une indulgence, une abnégation dont nous pourrions bien nous inspirer.

Il arrive pourtant que des auteurs, fussent-ils Prix Nobel, soient dépassés par leur sujet, c’est du moins ce qu’on se dit à regret, déçus par la fin. L’épilogue cède à la candeur de Klara, l’escamote prestement et comme s’il ne savait plus qu’en faire, Ishiguro abandonne ses personnages. En somme, il retire la prise alors qu’il avait jusque-là joliment branché nos circuits.