L'Afrique du remarquable Prix Nobel de littérature 2021, Abdulrazak Gurnah

Dans "Paradis", d'Abdulrazak Gurnah, nous suivons Yusuf, vendu à un riche marchand arabe, à l'âge de douze ans. Un roman qui nous séduit par sa puissance homérique, épique, simple et captivante.

À la fin des années 90, deux des onze romans d'Abdulrazak Gurnah paraissaient chez de courageux éditeurs français (Le Serpent à plumes , Galaade) avant leur faillite... Ils reparaissent tels quels chez Denoël, à la faveur du Nobel qui met en lumière, un très grand écrivain en effet, qui embrasse l'ampleur d'une nation, la Tanzanie, et au-delà, le sort de l'Afrique et de ses habitants. Ce prix couronne non seulement une légitimité littéraire et un mode de narration qui, bien qu'écrit en anglais, garde l'empreinte de l'oralité et de la mixité des sources, autant qu'une légitimité historique et politique.

Relativement confidentielle jusqu'alors, bien que plusieurs fois pressentie pour le Booker Prize, l'œuvre d'Abdulrazak Gurnah (°1948) possède un souffle qui emporte.

Professeur à l'université du Kent jusqu'à sa retraite, ce natif de Zanzibar n'a cessé de s'intéresser dans ses romans et dans son enseignement, à la littérature postcoloniale. Lui-même dût s'exiler en 1968 suite à une révolution qui mit en péril les musulmans.

«Paradis» et «Près de la mer» embrassent des destinées façonnées, traversées par des siècles de conquêtes et de déracinements.

Dans cette Afrique déchirée par les cupidités, les brutalités et les rapines, Yusuf conserve sa beauté, sa pureté, son calme qui troublent hommes et femmes. Tous cherchent à le séduire.

Dans «Paradis», nous suivons Yusuf, vendu à un riche marchand arabe, à l'âge de douze ans, par son père, en paiement de ses dettes. «L'oncle» Aziz est bon avec lui, aussi l'enfant grandit dans un esclavage qui ne dit pas son nom. La maison du maître possède un paisible verger clos, odorant et rafraîchi, où il se verrait bien finir ses jours, s'il n'abritait aussi l'invisible maîtresse, qu'on dit laide, concupiscente et folle.

Nous sommes au début du XXe siècle, dans une Tanzanie où se côtoient, se méprisent, se raillent des communautés hétéroclites, dépendantes les unes des autres, indiennes, arabophones, grecques, bantoues, qui communiquent entre elles en kiswahili, langue métissée de toutes les autres, qui, avec la vente des esclaves à Zanzibar, remonta dans l'intérieur des terres.

Ignorance et docilité

Yusuf suit le même chemin, au gré des expéditions commerciales de son «oncle», trafiquant d'or et d'ivoire achetés aux «sauvages». Naïf, il découvre des régions, des ethnies, des paysages et des résistances, qui bousculent son ignorance et sa docilité. L'auteur ne le condamne pas, il accompagne avec bienveillance ce Candide cultivant son jardin, lui, le déraciné, le passif ne désirant rien, pas même la liberté, cette inconnue. Peut-on désirer l'incertitude ou un sort, moins enviable encore, d'autres maîtres? Mais il apprend le Coran auprès d'un commis, l'anglais avec un garagiste sikh, et conserve le swahili de son enfance. Bientôt les Allemands et les Belges, dans la région des grands lacs, les soumettront tous à d'autres langues, d'autres lois.

«Paradis» nous séduit par cette puissance homérique, émaillée de dialogues cocasses, de scènes guerrières et de visions effrayantes, ou ravissantes lorsqu'elles ont peau de velours et yeux de biches.

«Paradis» nous séduit tout autant, par cette puissance homérique, épique, simple et captivante, émaillée de dialogues cocasses, de scènes guerrières et de visions effrayantes, ou ravissantes lorsqu'elles ont peau de velours et yeux de biches.