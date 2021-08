L’amour n’a jamais connu de lois

De cet improbable mariage, Susan Sellers compose un roman tout en vivacité et entrechats, entre faits authentiques et dialogues imaginaires, traits d’esprit et réflexions.

De cet improbable mariage, Susan Sellers compose un roman tout en vivacité et entrechats, entre faits authentiques et dialogues imaginaires, traits d’esprit et réflexions. Spécialiste du groupe de Bloomsbury composé de Virginia Woolf, de sa sœur l’artiste peintre Vanessa Bell, de leurs maris, amants, maîtresses et fidèles amis, la romancière, qui enseigne aussi la littérature anglaise, nous plonge avec vigueur, humour, couleur et charme dans cette avant-garde dont l’ébullition intellectuelle et artistique allait accoucher des plus éminents esprits. C’est l’époque de Bertrand Russell, de Wittgenstein, des scientifiques et des philosophes transdisciplinaires qui, dans le sillage de l’Université de Cambridge dont Keynes est aussi issu, bousculent les habitudes victoriennes, l’entre-soi, la prudence, les schémas de pensée et la morgue.