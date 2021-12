L'autrice féministe afro-américaine bell hooks est décédée à l'âge de 69 ans

Icône de l'afroféminisme, elle a publié son premier recueil de poèmes "And There Wept" en 1978 sous le pseudonyme de bell hooks, en hommage à son arrière-grand-mère Bell Blair Hooks. Un nom de plume volontairement écrit en minuscules pour souligner l'importance de "se focaliser sur ses livres" et non sur qui elle est, avait-elle sans cesse fait valoir.