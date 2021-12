La Foire du Livre de Bruxelles annulée à son tour

Par rapport à une édition "normale", les organisateurs avaient tablé sur 20% d’exposants en moins. À trois mois de l’événement, ce chiffre avait été atteint. Le taux de participation aurait pu augmenter dans les mois qui viennent si les chiffres de contamination n’avaient pas explosé comme ces dernières semaines et si le variant omicron n’était pas apparu. Mais vu la situation actuelle, c’est le contraire qui aurait risqué de se produire: retrait d’exposants, moins de public… Un cercle vicieux en quelque sorte. " Notre équilibre financier est très précaire , indique Marie Noble; sur un chiffre d'affaires de 1,2 million, trois quarts reposent sur les exposants et un quart sur les subsides publics. C’était trop risqué d’espérer pouvoir monter l’événement dans sa formule traditionnelle."

"En annulant relativement tôt, nous allons prendre le temps de la réflexion pour voir comment continuer à exercer notre mission qui est de promouvoir le livre toute l’année et pas seulement durant quelques jours lors d’un salon", explique Marie Noble en citant quelques initiatives relativement peu connues de l’asbl, comme l’alphabétisation, l’introduction du livre dans les prisons, des ateliers, des rencontres d’écrivains, etc.

Événement virtuel

"La solution d’un événement virtuel comme nous l’avons fait au printemps dernier n’est qu’une partie de la réponse, car la Foire du livre, c’est avant tout la rencontre entre le public et les auteurs." Au printemps dernier, quelque 150 moments de rencontres avaient été organisés dans une trentaine de lieux publics et privés. L’événement avait attiré 25.000 visiteurs uniques sur le site web de la Foire pour près de 50.000 vues. À comparer avec les 70.000 visiteurs qui se pressent chaque année à Tour et Taxis. Qualifiée de succès par les organisateurs, la formule pourrait-elle être reconduite l’an prochain? "Ce type d’organisation demande une énergie folle de la part de nos équipes; on verra." répond Marie Noble.