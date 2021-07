"La Parade" de Dave Eggers | La route est un long ruban qui défile...

Auteur de romans audacieux, voire courageux, qui interrogent notre rapport au monde, notre bonne conscience ou notre désarroi face à la technologie toute puissante, Dave Eggers a un style particulier, entre tendre ironie et engagement sincère auprès de personnages qui le touchent. Est-ce parce que lui-même a perdu ses parents à l'âge de 21 ans et a dû avancer dans la vie, lesté d'un petit frère de huit ans? Il en fit la matière de son premier récit "Une œuvre déchirante d'un génie renversant" (Folio) et cherche dans tous ses écrits à voir comment les individus concilient liberté et destinée, indépendance et engagement dans un jeu de poker menteur qui instrumentalise parfois le dévouement ("Le Cercle"). Le Médicis étranger 2009 avait salué "Le Grand Quoi", récit romancé d'un jeune soudanais chassé par des milices musulmanes et qui, de camp en camp, avait mis dix ans à arriver aux États-Unis pour connaître là d'autres ostracismes. Des thèmes réinvestis d'une manière surprenante dans ce nouveau roman à l'humour noir serré comme un expresso bien dosé.