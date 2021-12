"Largo Winch devient banal. Il doit se débarrasser de son héritage"

Les auteurs de Largo Winch cassent l'image du personnage, le confrontent à la nouvelle réalité économique et lui donnent un sérieux électrochoc.

Des mines, du pétrole, du transport aérien et maritime, de la finance, des médias traditionnels et du divertissement, des hôtels et de la distribution... Le groupe W ne correspond plus aujourd'hui aux secteurs de croissance. Heureusement qu'il n'est pas côté en bourse, sinon sa valeur aurait fondu comme neige au soleil, faute d'avoir pris il y a des années les bons virages stratégiques, dans la nouvelle économie, les start-ups, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, le Groupe W est simplement dépassé et n'a quasiment pas changé de stratégie depuis la mort du vieux Nerio.

Ce jugement sans ambages aurait pu être le fait d'un commentateur économique sur une grande chaîne d'info en continu. Et les auteurs de la série, Eric Giacometti au scénario et Philippe Francq pour le dessin, le reconnaissent aisément: "Dans le vaudeville du diptyque "Chassé croisé" et "Vingt secondes" (le dernier écrit par Jean Van Hamme, NDLR), il ne s'était plus rien passé dans l'évolution économique du groupe", constate Philippe Francq. "Du coup, nous avons perdu quatre ans sur l'évolution du monde réel. C'est énorme, et c'est du temps qu'il est très difficile à rattraper", complète Eric Giacometti.

"Le monde évolue mais Largo et son environnement sont restés les mêmes. Or c'est le principe de la série que de coller à l'actualité autant que possible." Eric Giacometti Scénariste de Largo Winch

Dans le cycle précédent, les auteurs se sont attaqués au côté éthique du groupe et de son organisation en le refiscalisant plutôt que de le laisser aux mains uniques d'une fondation de droit liechtensteinois qui échappait à tout impôt. Avec ce nouveau diptyque, ce sont les fondements même du groupe et de ses activités qu'ils mettent en chantier, en filigrane de l'action menée tambour battant comme de coutume.

"On ne peut pas faire abstraction de ce qu'il se passe dans la réalité", complète Giacometti. "Le monde évolue mais Largo et son environnement sont restés les mêmes. Or c'est le principe de la série que de coller à l'actualité autant que possible." Autant que possible, puisqu'il faut tenir compte du délai de réalisation de la BD: quelque deux ans entre l'émergence de l'idée lors de discussions entre les deux auteurs et la publication du premier volet du diptyque.

Et pour le coup, les deux auteurs ont été visionnaires en envoyant Largo... dans l'espace en touriste un peu malgré lui. Le playboy de la finance se fait gentiment remettre à sa place par le couple Manskin, jeunes milliardaires de la nouvelle économie, ersatz de Musk ou Bezos, en plus fantasques. "Ce sont des aiguillons pour le groupe, que Largo veut rendre plus technologique, pour des raisons économiques, plus vert et plus éthique; c'est son côté chevaleresque", précise encore Philippe Francq.

"A la vitesse où le nombre de milliardaires augmente, Largo devient un peu banal. Et par rapport à certains de ces "nouveaux riches" qui se mettent en scène en permanence sur les réseaux, il est un peu trop sage, plus européen qu'américain. Il faut aussi le moderniser sur ce plan", fait encore remarquer Giacommetti.

Le diptyque en cours promet donc un sérieux coup de jeune au sein du groupe W, de son management et de sa stratégie. De même que pour son personnage principal. Sans être totalement révolutionnaire dans son déroulé et ses idées de base (après tout, James Bond a déjà été dans l'espace il y a plus de 40 ans...), il est en tout cas prometteur. Mais il faudra attendre 18 mois au moins pour voir si l'effet est transformé.

Bande dessinée "La frontière de la nuit" Série: Largo Winch tome 23 Par Philippe Francq et Eric Giacometti Édité par Dupuis 48 p. - 14,95€ Note de L'Echo: