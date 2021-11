Le Faux Soir, la résistance par l'humour

Le Faux Soir reste un des plus hauts faits de la résistance contre l'occupant nazi à Bruxelles. Sans effusion de sang, avec tout le surréalisme belge.

Il y a tout juste 78 ans, à quelques jours près, un homme quitte la Place de Brouckère, le nez dans son journal... Et il rit! À quelques pas de là, aux abords du kiosque à journaux au pied des escaliers de la Bourse, on se presse pour attraper un exemplaire du Soir qu'un livreur à pied vient de déposer en nombre compté. Et là encore, on s'esclaffe à la lecture du quotidien. Un peu à l'écart, un homme regarde la scène, sourit de satisfaction mêlée de fierté et s'en va, le chapeau mou rentré dans les épaules.

"À lire ces récits, j'avais l'impression d'avoir Aubrion et Noël à côté de moi et de les écouter religieusement." Denis Lapière Co-scénariste

Nous sommes le 9 novembre 1943. Un petit groupe de résistants belge vient de réaliser le plus formidable canular de tous les temps. Un acte aussi fou qu'héroïque également, dont l'audace remontera jusqu'aux oreilles de Churchill du côté Alliés, jusqu'à Hitler dans l'autre camp. Ils ont réussi à remplacer dans les kiosques de la capitale belge le Soir dit "volé", dont la rédaction était aux mains de l'occupant, par ce fameux Faux Soir, sa version satyrique.

Les archives du journal recelaient encore les écrits de Marc Aubrion et de René Noël, deux des principaux protagonistes de ce dangereux canular. C'est l'éditeur du Soir qui demande à Daniel Couvreur, responsable Culture du quotidien et critique de BD, de travailler sur une adaptation. Par l'entremise de Futuropolis, il confie le projet à Denis Lapière et Christian Durieux. "À lire ces récits, j'avais l'impression d'avoir Aubrion et Noël à côté de moi et de les écouter religieusement", raconte Lapière. "C'était une découverte, parce que même si l'histoire du Faux Soir avait été maintes fois racontée, ce n'était jamais à partir de ces écrits de première main."

"Il fallait être juste et minutieux dans le rendu des personnages pour leur rendre le respect qu'ils méritent." Christian Durieux Dessinateur

Ces héros de l'ombre y relatent leur parcours durant les trois semaines de préparation de leur coup, mais s'y décrivent aussi mutuellement avec leurs interrogations, leurs doutes parfois. "Ces descriptions très intimes et humaines m'ont beaucoup aidé pour le rendu des personnages dont on dispose de très peu de photos. À plus forte raison pour les personnages secondaires, comme les livreurs, les tenanciers de bistros, où les exemplaires du Faux Soir ont été stockés avant d'être distribués... Il fallait être juste et minutieux pour leur rendre le respect qu'ils méritent", confie Durieux. Son dessin doux et rond fait merveille.

Le récit s'articule sur deux époques, les faits historiques, quasiment heure par heure d'une part et "l'enquête" des trois auteurs dans le Bruxelles actuel d'autre part. Durieux alterne les camaïeux de gris pour les pages historiques et les couleurs plus vives pour les passages contemporains. Cette manière de structurer le récit met les deux époques en résonance. "Cette "blague" a humilié l'envahisseur plus que tout autre acte guerrier. La résistance par l'humour ou par l'art a encore énormément de sens aujourd'hui. On ne peut pas s'empêcher de penser à Charlie ou aux caricaturistes du monde entier", confie Lapière.

Cette double vision permet aussi de rendre juste hommage aux protagonistes. "Il fallait trouver le bon langage, la bonne écriture narrative et graphique, à la hauteur des écrits de Noël et Aubrion. Rendre l'ambiance de l'époque et apporter une touche de légèreté dans nos dialogues actuels", note Lapière.

Bande dessinées "Le Faux Soir" Par Denis Lapière, Daniel Couvreur et Christian Durieux Édité par Futuropolis 88 p. - 19,95€ Note de L'Echo: