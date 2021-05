Le festival littéraire Étonnants Voyageurs fête ses 30 ans

Un vent iodé venu de Bretagne souffle sur le web en ce week-end de Pentecôte: c’est "L’artiste devant la mer" de Gustave Courbet qui illustre cette édition anniversaire d’un festival qui appelle, plus que jamais sans doute, à dépasser et déplacer nos lignes d’horizon.

Fondé et porté par Michel Le Bris, disparu en ce début d’année, Étonnants Voyageurs demeure fidèle à l’esprit des origines malgré son format inédit, conviant les amateurs de littérature à de nombreux débats, entretiens et lectures poétiques, mais aussi, pour celles et ceux qui arpenteraient malgré tout la cité malouine dans le vent, à un florilège de dédicaces et de rencontres pour les jeunes.