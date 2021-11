Le Goncourt va à Mohamed Mbougar Sarr pour "La plus secrète mémoire des hommes"

L’Académie Goncourt récompense "La plus secrète mémoire des hommes", un livre-somme entre enquête autour d’un écrivain disparu et grande interrogation sur la littérature.

Fin du suspense! Le tout grand favori, puisque finaliste de six prix prestigieux, dont le Femina et le grand prix du roman de l’Académie française, a bel et bien été couronné. Le milieu littéraire peut enfin reprendre sa respiration et les amateurs de romans se ruer dans les librairies pour acquérir sans se tromper Goncourt 2021: "La plus secrète mémoire des hommes" de Mohamed Mbougar Sarr aux éditions Philippe Rey.

Le meilleur roman francophone de l’année? Certainement. Et pas seulement parce qu’il vient de se voir apposer l’estampille du plus mythique des prix mais parce qu’il s’agit d’un tour de force littéraire réussi, de la part d’un jeune auteur sénégalais d’à peine 31 ans. Un roman-somme, qui brasse des thèmes fondamentaux comme le colonialisme, l’identité, les mystères de la création artistique, et surtout la force de la littérature.

Dans : "La plus secrète mémoire des hommes", une écriture absolument sublime se déploie sous nos yeux, sublime par sa force, par sa langue et par la qualité des idées qui y sont développées.

Au terme de l’incontournable fameux déjeuner chez Drouant, le jury s’est donc mis d’accord, et au premier tour de vote (avec 6 voix). Quelques minutes plus tard, le prix Renaudot a été annoncé dans le même restaurant, où d’autres jurés siègent dans un autre salon réservé. Cette année, pas de risque de se marcher sur les plates-bandes, les quatre derniers finalistes étant différents dans chaque prix.

Qui était en lice?

Du côté Goncourt, les heureux membres du dernier cercle étaient quatre. Christine Angot, déjà lauréate du prix Médicis cette année, revient sur son thème de prédilection, la figure paternelle et l’inceste, avec "Le Voyage dans l’Est". Sorj Chalandon, avec "Enfant de salaud", abordait le trouble passé de son père (nazi puis résistant). Il avait déjà remporté le prix Médicis en 2006 pour "La promesse", le grand prix de l’Académie française 2011 pour "Retour à Killybegs", et le Goncourt des Lycéens pour "Le quatrième mur" en 2013. L’outsider: Louis-Philippe Dalembert avec "Milwaukee Blues", qui revient sur la mort de George Floyd, vue par les témoins du drame.

Avec son éditeur indépendant Philippe Rey, le livre fait un pied de nez aux énormes groupes comme Hachette ou Madrigall qui trustent habituellement les prix.

Côté Renaudot, les votants avaient déjà mis de côté Mbougar-Sarr (car persuadés qu’il aurait le Goncourt?) pour favoriser Anne Berest, Nicolas Chemla et Abel Quentin. Mais c’est notre compatriote Amélie Nothomb qui a décroché la timbale, elle qui se demandait peut-être si elle remporterait encore les suffrages après avoir décroché le grand prix de l’Académie française en 1999 pour "Stupeurs et tremblements". Avec "Premier sang" (Albin Michel), la femme au chapeau revient sur la trajectoire de son père Patrick Nothomb, disparu l’année dernière, en prenant comme point de départ la prise d’otage de Stanleyville en 1964, où il se comporta de manière héroïque. Le livre s’était déjà écoulé à plus de 100.000 exemplaires avant l’attribution du prix.

Plus qu’un Goncourt: un très grand livre

Avec "La plus secrète mémoire des hommes", Mohamed Mbougar Sarr fait aujourd’hui l’unanimité. Mais ce n’était pas gagné d’avance car il s’agit d’un travail particulièrement ambitieux qui se démarque du tout venant par son ampleur et par sa hauteur de vue. Il s’agit d’une enquête menée par un jeune écrivain africain vivant en France (un alter ego de l’auteur?), obsédé par un mystérieux "roman nègre" (comme on disait à l’époque) signé dans les années 1930 par un écrivain mythique, mais qui disparut aussi mystérieusement que soudainement.

L’enquête propulse l’auteur, qui écrit à la première personne, dans un travail à la fois extérieur (retrouver le manuscrit) et intérieur (ce que cette obsession raconte sur lui-même et sur sa propre démarche littéraire). Une écriture absolument sublime se déploie sous nos yeux, sublime par sa force, par sa langue et par la qualité des idées qui y sont développées. L’auteur fait notamment le procès d’une certaine littérature actuelle, parfois jugée assez complaisante.

Mbougar Sarr fait la démonstration, par son propre livre et par son propre talent, de tout ce qui dysfonctionne dans la littérature francophone actuelle.

Premier écrivain noir à remporter le Goncourt depuis René Maran en 1921 il y a tout juste 100 ans, Mbougar Sarr fait la démonstration, par son propre livre et par son propre talent, de tout ce qui dysfonctionne dans la littérature francophone actuelle. On pense notamment au nombrilisme du milieu ou à certaines thématiques éculées.

Avec son éditeur indépendant Philippe Rey, le livre fait un pied de nez aux énormes groupes comme Hachette ou Madrigall qui trustent habituellement les prix. Il apportera sans doute une grande bouffée d’oxygène à un milieu éclaboussé par les accusations de népotisme, de sexisme et autre copinage généralisé – le tout en maniant une plume classique mais généreuse, un style incisif et féroce, où l’humour et l’autodérision ne sont pas absents. "Mais qu’on lui donne un prix à ce garçon!", avait-on envie de dire à l’issue de la lecture de son livre. Voilà qui est fait… et bien fait!