Le prix Goncourt 2021, un roman-monde, un roman-miroir

Le prix Goncourt récompense cette année Mohamed Mbougar Sarr pour "La plus secrète mémoire des hommes", un roman d’imagination foisonnant, véritable œuvre-somme sur l’écriture, la vie, la liberté.

Dans les années 30, un écrivain africain signe un livre époustouflant, salué, puis oublié, désavoué, englouti, aujourd’hui mythique et introuvable: "Le Labyrinthe de l’inhumain". Sauf que… notre héros (qu’il est bon de se sentir entraîné dans le sillage d’un héros-narrateur!), notre héros, donc, un jeune écrivain, africain lui aussi, retombe par hasard sur un exemplaire du "Labyrinthe". Le hasard, vraiment? Comme nous le confirmera le livre: "le hasard n’est jamais qu’un destin qu’on ignore".

Voici donc Diégane parti à la recherche de ce qui se cache derrière le livre: la romancière confirmée qui le lui a prêté. Mais aussi ce questionnement insoluble où il se trouve depuis sa lecture. Car le "Labyrinthe" est bel et bien de ces livres qui vous remplissent totalement, pour mieux vous laisser vide ensuite, pantelant, insatisfait – une lecture totale, au terme de laquelle "on ne peut ni parler ni se taire". Car "un grand livre n’a pas de sujet et ne parle de rien, il cherche seulement à dire ou à découvrir quelque chose, mais ce seulement est déjà tout, et ce quelque chose aussi est déjà tout".

Roman d’aventures

Qu’il serait réducteur de parler de "La plus secrète mémoire des hommes" comme d’un métaroman, un roman qui parle de littérature, donc de lui-même. Car il parle de tout, sauf de lui-même, dépassant avec force son sujet (qu’est-ce que la littérature? Et peut-elle nous sauver peu ou prou?) pour embrasser vaillamment son objet: un grand roman d’aventures. Car oui, c’est de cela avant tout qu’il s’agit: une histoire formidablement contée. Une voix intime nous accompagne d’Amsterdam à Buenos Aires en passant par New York: celle du narrateur. Une voix, une ironie, un humour, un ton, une liberté. Et cette liberté n’est pas donnée. Elle est même au centre, et notamment au centre du fameux "Labyrinthe", le livre maudit qui lance l’histoire.

Un artiste est-il libre? Ne doit-il pas choisir entre le consentement (au milieu littéraire, à ce qu’on attend de lui, à une voie tracée) et la rébellion (une autre forme d’emprisonnement)? Un choix d’autant plus cornélien, voire impossible, quand l’écrivain est jeune et africain – et donc sujet à encore plus d’étiquetage et d’attentes (dont celle, ô combien prévisible et mortifère, de l’exotisme)?

En répondant à ces questions, en les formulant de plus en plus précisément à mesure que sa quête avance, le narrateur concocte un objet de plus en plus dense, fascinant, complet: le livre que le lecteur tient entre les mains. La place accordée par l’écrivain à son complice (toi, lecteur) est fondamentale, et fait beaucoup au plaisir ressenti – un plaisir érudit, émaillé de nombreuses mises en abyme, porté par une logorrhée foisonnante, mais toujours tempéré par une splendide désinvolture. Et on refermera le roman avec au ventre ce sentiment double: la jubilation d’avoir fini par élucider le monde et la certitude de n’avoir balbutié que le premier mot d’un livre encore à écrire.