Le scénariste de BD Raoul Cauvin est décédé

C'est en 1968 que celui que l'on surnommait "l'homme aux cinquante millions d'albums" avait lancé, avec Louis Salvérius, "Les Tuniques Bleues", une bande dessinée d'humour sur fond de guerre de Sécession, qui deviendra l'un des best-sellers absolus de Dupuis , avec plus de quinze millions d'exemplaires vendus en français et d'innombrables traductions à travers l'Europe.

Succès en séries

On lui doit notamment les séries de "Godaille et Godasse" (avec Jacques Sandron), "L'Agent 212" (avec Daniel Kox), "Cédric" (avec Laudec), "Cupidon" (avec Malik), "Les Femmes en blanc" (avec Bercovici), "Les Paparazzi" (avec Luc Mazel), "Pauvre Lampil" (avec Lambil), "Pierre Tombal" (avec Marc Hardy), "Les Psy" (avec Bédu), "Sammy" (avec Berck) et "Taxi Girl" (avec Laudec).

Les amateurs de zwanze n'ignorent pas non plus que Raoul Cauvin a imaginé les aventures du Poje, le célèbre cafetier bruxellois représenté par Louis-Michel Carpentier.

"Génie d'une modestie inouïe, Raoul Cauvin est devenu une véritable statue de Commandeur des scénaristes. Populaire, irrésistiblement drôle, inattendu, capable de s'illustrer dans la majeure partie des univers qu'il s'est choisis, il a durablement codifié la mécanique du gag et les canons de l'aventure humoristique, séduisant plusieurs générations de lecteurs et vendant plus de 50 millions d'albums. Ses plus grandes séries sont d'ores et déjà rentrées au Panthéon de la bande dessinée", rappellent les Éditions Dupuis.