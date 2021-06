"Le Tambour de la Moskova" | L'innocence résiste-t-elle à la boucherie de la guerre?

On est loin de l'imagerie officielle, de la légende que l'Empereur s'est lui-même forgée depuis sa captivité de Sainte-Hélène. "Le Tambour de la Moskova", c'est l'épopée napoléonienne vue par les yeux du plus anonyme des soldats , un jeune tambour, frais et innocent dans ce monde de brutes qui marche au son de son instrument.

Inspiré d'un personnage tout à fait secondaire de "Guerre et Paix", le jeune Vincent est loin des fastes et des ors du roman épique de Tolstoï. Avec lui, le lecteur a les pieds dans la boue, faite de terre, de neige et de sang. On se bat aux côtés des grognards, mal armés, peu formés, un peu fous, jusqu'aux portes de Moscou et dans la dramatique retraite qui a suivi.