À relire Stefan Zweig, il est minuit moins le quart en Europe

Dans «Mélancolie de l’Europe», un recueil de 17 textes écrits entre 1909 et 1941, le célèbre écrivain autrichien Stefan Zweig (1881-1942) se révèle un observateur attentif et inquiet de son temps, défenseur d’une Europe de la culture, des arts et des sciences. Au fil de ces articles et de ces conférences, on entend le cri de cet humaniste et de ce pacifiste à contre-courant de son époque qui a fait son moteur de la haine, du nationalisme et de la destruction. Plus que jamais, cette voix singulière résonne au moment où les démons du passé resurgissent en Europe et où l’Histoire semble dangereusement se répéter…

En ces temps troublés et incertains, Stefan Zweig apparaît de plus en plus comme un phare dans la nuit. Son ouvrage «Le monde d’hier» est régulièrement cité, notamment sur les réseaux sociaux. Comme si les alertes et les inquiétudes de Zweig étaient les nôtres, comme s’il était, par un drôle d’effet miroir, notre contemporain, à l’heure où l’Europe semble fragilisée par des menaces intérieures et extérieures.

Stefan Zweig, l'écrivain de l'âme humaine

Le sous-titre de ses mémoires était «Souvenirs d’un européen». Ce livre, c’était le rêve d’une Europe d’avant 1914, bâtie sur la culture et le progrès. Un rêve brisé, hélas. Zweig nous parle d’une Europe qui n’existe plus; il se fait le témoin angoissé d’un effondrement. Et puis, ce sont les années 30, l’arrivée au pouvoir de Hitler, la guerre bientôt: l’Europe telle qu’il l’a aimée et arpentée a disparu. Plongé dans un profond désespoir, il part en exil et se suicide à Petrópolis, au Brésil.

Europe: l’éternel retour

L’écrivain autrichien n’a eu de cesse de s’interroger sur l’Europe, son esprit, ses accomplissements, sa crise, son destin. Dans cet ensemble de textes parus entre 1909 et 1941, on suit ainsi l’évolution de sa pensée. Contre les extrêmes, aussi bien nazi que communiste, il plaide pour l’unification européenne, afin de mettre un terme à «l’affrontement des nationalismes» et aux délires impérialistes. Il déplore la perte de «l’unité spirituelle de l’Europe» en se plaçant sous l’égide de Nietzsche, qu’il considère comme «le premier à avoir créé une conscience supranationale, le sentiment patriotique d’une Europe nouvelle».

Extrait Stefan Zweig: "Rarement l'atmosphère du monde (et de notre vieille Europe en particulier) a été aussi empoisonnée par la défiance, la désunion et la peur. Chaque matin, c'est avec fébrilité que l'on attrape le journal, et avec un soupir de soulagement qu'on le repose lorsque rien de particulièrement dangereux ne s'est produit. La défiance envers les voisins est peu à peu devenue un phénomène pathologique chez bien des peuples; partout, les frontières se ferment craintivement, jour et nuit les usines d'Europe travaillent à créer, après vingt siècles de réalisations magnifiques dans tous les domaines de la culture, les plus impressionnants et les plus géniaux instruments de destruction."

Pour Zweig, l’union est le seul remède à la décadence, l'unique manière de relancer le processus de civilisation. Dans «La désintoxication morale de l’Europe», il plaide pour le cosmopolitisme, une Europe de la culture, des arts et des sciences. Il parle en citoyen du monde, en universaliste humaniste convaincu. Il croit en le progrès et la démocratie, tout en se dressant, dans un texte criant d’actualité («La monotonisation du monde»), contre la mondialisation capitaliste et l’uniformisation.

On trouve aussi une quantité de réflexions sur l'histoire du continent («L'Idée européenne dans son développement historique»), l'affirmation réitérée du pacifisme et la nécessité de changer d’imaginaire: abandonner le culte de la force et l’ivresse nationaliste pour adopter une culture commune de la paix et «des transferts culturels». Dans l’Europe rêvée de Zweig, ce sont les écrivains, les artistes et les savants, qui sont appelés à devenir nos nouveaux héros.

Vue en plein écran Tefan Zweig et sa femme Friderike von Winternitz devant leur maison de Salzbourg, en 1922. ©BELGAIMAGE

Après 1933, la traversée du désert

Les textes datant d’après 1933 prennent évidemment une couleur plus sombre: que faire? Comment réagir? «C’est peut-être dans notre obstination silencieuse, déterminée, dans notre message artistique que réside la plus grande force», écrit-il à Klaus Mann. Doit-on voir là une renonciation? Plutôt un déplacement: Zweig semble vouloir résister sur un autre terrain que celui de l’engagement politique (ce qu’on lui a reproché d’ailleurs).

Extrait Stefan Zweig: "Dans toutes les nations ou presque on observe les mêmes phénomènes: une forte et rapide irritabilité liée à une grande fatigue morale; un défaut d'optimisme, une défiance qui jaillit soudainement et ne perd pas une occasion de s'enflammer, une nervosité et un mécontentement caractéristiques provenant d’un sentiment d’insécurité généralisée."

Il fustige l’assujettissement de l’esprit à la politique. Contre le fanatisme et les discours de haine, contre ceux qui présentent la démocratie comme fade ou tiède, il veut dégager une voie du milieu, défendre l’esprit d’ouverture contre les clivages et la polarisation. Hélas, il crie dans le désert. À l’écart des sérails et opposé aux idéologies en tout genre, Zweig est isolé. On peut ainsi lire ses textes comme une tentative désespérée de sauver la culture humaniste et l’esprit européen, une défense des valeurs injustement considérées comme «faibles» par ceux qui veulent imposer la logique de la force et de la haine.

Vue en plein écran Stefan Zweig, "Mélancolie de l’Europe", Plon, 270 p., 20 euros.

Se resserrer sur soi

Même s’il continue de rêver à une résurrection des valeurs, il assiste, impuissant, à l’effondrement de son idée de l’Europe. Quelle méthode employer pour produire un anti-fanatisme? Force est de constater que Zweig croit de moins en moins à une solution collective, mais plus à un resserrement sur soi. S’il conserve encore un espoir dans la circulation de la culture, celle-ci se fera désormais de manière souterraine, par le biais de connexions subtiles, par-delà les temps: il se cherche ainsi des amitiés avec Erasme ou Montaigne.

Dans sa dernière conférence, intitulée «En cette heure sombre», qu’il donne à New York, le 15 mai 1941, il assigne à la langue la tâche de «lutter contre le non-esprit criminel qui détruit notre monde». Il achève par ces mots qui sonnent comme un adieu: «C’est à nous qu’il appartient aujourd’hui, à nous, qui disposons de la parole, de maintenir de façon inébranlable, au milieu d’un monde bouleversé et déjà à demi anéanti, la foi en la force morale, la confiance en l’invincibilité de l’esprit, envers et contre tout».

Extrait Stefan Zweig: "Monotonisation du monde. C'est l'impression la plus forte que l'on éprouve ces dernières années à chaque voyage, en dépit de toutes les petites joies particulières que ceux-ci vous procurent: une douce épouvante face à la monotonisation du monde. Tous les modes de vie s'uniformisent, tout se conforme à un schéma culturel homogène. Les us propres à chaque peuple s'émoussent, les tenues se font uniformes, les mœurs, internationales. De plus en plus les pays semblent pour ainsi dire s'interpénétrer, les êtres, vivre et s'activer suivant un schéma identique, les villes, se ressembler. Paris est aux trois quarts américanisée, Vienne embudapestée; l'arôme subtil propre à chaque culture s'évapore chaque jour davantage..."

Si Zweig était en décalage avec son temps, il le serait tout autant avec le nôtre, lui qui en appelait à la raison et à la lenteur. À l’heure du retour des extrêmes, de la progression de l’intolérance et du repli sur soi, ce qui nous rend si proches de l’écrivain, c’est ce sentiment d’être, comme lui, à la croisée des chemins, épris d’Europe et en même temps frappés par une angoisse: comment retrouver cet idéal européen, qui nous semble perdu? Comment résister face à celles et ceux qui veulent sa mort?

Étrangement, en nous partageant sa mélancolie et son désespoir, Zweig nous revigore: il nous rappelle ce que nous pouvons perdre. Pour l’Europe, il est bien minuit moins le quart.

Recueil "Mélancolie de l’Europe" Par Stefan Zweig Édité par Plon 270 p. - 20€ Note de L'Echo:

