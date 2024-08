Kafka, star absolue de TikTok

Kafka est aussi très présent à l'écran: une mini-série de six épisodes retrace la vie et l'œuvre de l'auteur du "Procès".

Alors qu’on célèbre le centenaire de sa mort, l’auteur praguois du "Procès" ou de "La métamorphose" n’a jamais été aussi présent, que ce soit en librairie ou sur TikTok…

Il y a un siècle disparaissait l’écrivain tchèque Franz Kafka, l’un des auteurs européens les plus importants du XXe siècle. Lui qui déclarait "Tout mon être est dirigé vers la littérature, si je m’en écarte une fois, je ne vis plus" a très peu publié de son vivant. Avant de s’éteindre à l’âge de 41 ans dans un sanatorium en Autriche, Kafka avait expressément demandé à son ami Max Brod de brûler tous ses manuscrits: "Tout ce qui peut se trouver de ce que je laisse (…) doit être brûlé sans restriction et sans être lu." Hésitant d’abord à respecter les dernières volontés de son ami, Brod n’a finalement pas obéi et, grâce à lui, nous disposons aujourd’hui de l’œuvre, troublante et sombre, de l’écrivain pragois.

Kafka est inclassable. Il échappe aux catégories et aux genres. Dans la galaxie littéraire du vingtième siècle, il est tellement atypique qu’il est même devenu un adjectif: "kafkaïen". Son œuvre reste auréolée de mystère et continue de fasciner autant que de questionner. Ses romans énigmatiques, comme "Le procès" et "Le Château", possèdent un aspect prophétique indéniable à tel point que Kafka nous apparait comme notre étrange contemporain: ses livres, écrits à l’ouverture du vingtième siècle, semblent préfigurer le totalitarisme, l’aliénation de l’homme et la déshumanisation du monde.

Après-midi piscine

Dans une atmosphère étouffante et apparemment sans issue, où tout semble à la fois insurmontable et incompréhensible, il a dévoilé les ressorts secrets de la domination et les méandres terrifiants du pouvoir. Sa littérature est bien plus qu’un simple écho à notre époque, elle semble constituer ses coulisses, sa doublure.

À travers un immense vertige, Kafka a pénétré notre réalité et décrit la condition de l’homme contemporain. Dans sa terrible solitude, d’ordre quasiment métaphysique, Kafka était en avance sur son temps: en réalité, il décrit notre époque bien plus que la sienne. Il se tenait très loin de l’actualité: en 1914, il écrit dans son "Journal", à l’annonce du début de la Première Guerre mondiale: "L’Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Après-midi piscine." Pour autant, son œuvre est intimement politique, nous aurons l’occasion d’y revenir dans cette série.

C’est aussi la vie de Kafka qui ne cesse de fasciner: un être ambivalent, en proie à l’angoisse existentielle tout en faisant preuve d’un grand sens de l’humour, tiraillé par la question des origines et de l’identité, un solitaire et un grand amoureux.

Sur papier et à l'écran

Le centenaire de la mort de Kafka est donc l’occasion de nombreuses publications et d’autres évènements à travers toute l’Europe, particulièrement à Prague. Plusieurs textes reparaissent ainsi en poche dans de nouvelles éditions et traductions ("Le Procès", "Le Château", ou encore "La Métamorphose"). Il faut noter également la parution, en français, de la remarquable biographie de Reiner Stach.

Ce sont également des essais autour de l’œuvre qui sont publiés: "J’irai chercher Kafka. Une enquête littéraire" (Flammarion) de Lea Veinstein, qui raconte l’histoire rocambolesque du sauvetage des écrits de Kafka par Max Brod, "Dix visages de Kafka" (Grasset) de Maïa Hruska qui met en lumière le rôle crucial des traducteurs dans la diffusion et la compréhension de l’œuvre de l’écrivain en Europe. Elle analyse en somme comment Kafka est devenu Kafka. Enfin, le sociologue français Geoffroy de Lasgnerie publie un essai qui s’efforce de repenser l’œuvre de l’écrivain: "Se méfier de Kafka" (Flammarion).

Si Kafka est très présent en librairie, il l’est aussi à l’écran: une mini-série, en six épisodes, retrace ainsi la vie et de l'œuvre de l'auteur du "Procès". Évoquant à la fois ses origines familiales, sa relation conflictuelle avec son père ou encore ses histoires d'amour, notamment avec Milena Jesenská avec qui il a entretenu l’une des plus belles correspondances de la littérature du vingtième siècle.

Manifestement, les angoisses et les tourments intérieurs de Kafka et de ses personnages rencontrent les troubles et le mal-être de la génération Z, confrontée à un présent anxiogène et parfois absurde.

Hashtag #Kafka

Plus étonnant: Kafka est une star absolue sur TikTok! Le hashtag #Kafka enregistre déjà plus d’un milliard de clics sur le réseau social… Un véritable mouvement est né autour de l’écrivain. Il se traduit notamment par des lectures de l’œuvre, des références à sa correspondance amoureuse, des vidéos humoristiques ou qui mettent l’accent sur les troubles mentaux et dépressifs de l’écrivain.

On assiste ainsi à la rencontre – très surprenante – entre Kafka et la génération TikTok, c’est-à-dire la génération Z, celle des 15-35 ans. Comment l’expliquer ? Manifestement, les angoisses et les tourments intérieurs de Kafka et de ses personnages, qu’il a décrit avec une remarquable précision, rencontrent les troubles et le mal-être de la génération Z, confrontée à un présent anxiogène et parfois absurde, ainsi qu’aux craintes concernant l’avenir du monde.

Cette génération hyperconnectée, qui se sent paradoxalement déconnectée, semble avoir trouvé dans l’œuvre noire de Kafka une caisse de résonance, une forme d’emblème. Lui qui était en décalage avec son temps (et avec lui-même) en serait certainement le premier surpris. La génération Z serait-elle donc en passe de devenir la génération K?