Kamel Daoud reçoit le prix Goncourt et Gaël Faye le Renaudot

La guerre civile algérienne ou le génocide au Rwanda: les prix littéraires récompensent des romans qui plongent dans la noirceur des années 1990. Kamel Daoud décroche le Goncourt pour "Houris", et Gaël Faye le Renaudot pour "Jacaranda".

Novembre, les châtaignes tombent des arbres et les prix littéraires s’écoulent des librairies. Cette année, les lecteurs plongeront dans des romans aux puissantes portées politiques.

Annoncé comme favori, l'écrivain et journaliste algérien de 54 ans Kamel Daoud décroche le prix Goncourt 2024 pour son roman "Houris", publié chez Gallimard . Si les deux années précédentes ont nécessité aux dix jurés jusqu'à 14 tours de vote, cette fois le lauréat a été distingué dès le premier scrutin.

Au cœur de la "décennie noire" en Algérie

"Houris" suit Aube, seule survivante de sa famille durant la "décennie noire", la guerre civile algérienne entre 1992 et 2002. La jeune femme est muette depuis qu'un islamiste lui a tranché la gorge. Lui en reste une cicatrice béante et beaucoup d'amertume. Elle conte son récit à l'enfant qu'elle porte et qu'elle va avorter. Cette histoire glaçante se déroule d'abord à Oran puis dans le désert algérien. Le titre du roman désigne dans la foi musulmane les jeunes filles promises au paradis.