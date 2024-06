Kundera: méditation sur la fin possible de l'Europe

Dans "L'Occident kidnappé, ou la tragédie de l'Europe centrale", l'auteur tchèque Milan Kundera met en garde contre la mollesse intellectuelle et contre l'ignorance, mère d'aveuglements coupables.

Souvenons-nous des grands esprits d'Europe centrale (Kafka, Freud, Musil, Sándor Márai...) qui célébraient la diversité des langues, des traditions, de la pensée. C'est à eux que songe Kundera (1929-2023), lorsqu'il écrit en 1983 «Un Occident kidnappé» dans la lignée de «La pensée captive» (Folio) du Polonais Czeslaw Milosz (1911-2004), alarmé tout autant par cette Europe qui se désagrège, par ses renoncements.

Comme Milosz, averti de la catastrophe des totalitarismes et du péril de l'asservissement de l'opinion «aux logocraties populaires», Kundera perpétue l'esprit des Lumières, comme le firent avant lui le Tchèque Čapek, puis le juif Hongrois Kertész, et tant d'autres grands auteurs d'Europe centrale.

Publicité

Citoyens de petits pays et de langues minoritaires, écrasés par le nazisme d'abord, par le grand voisin russe, ensuite, ils nous aident à nous souvenir de ce que signifie l'Europe: un esprit forgée aux philosophies qui questionnent le sens. Les nationalismes eux, préfèrent célébrer les temps glorieux, bouffés aux mythes et aux mites.

Apostrophes : Kafka, Orwell, Kundera | Archive INA

Nostalgie faisandée

Dans son roman «Le pays du passé» (vient de paraître chez Folio), le Bulgare Guéorgui Gospodinov met brillamment en boîte la nostalgie faisandée du ragoût patriotique à l'ancienne, et relève qu'aujourd'hui, on n'est «plus heureux, mais fiers». Glissement qui n'est pas que sémantique.

Milan Kundera pointait tout autant une menace insidieuse et interne à nos sociétés: la dévalorisation de la création contemporaine, porteuse d'utopies et de beauté.

Kundera, on s'en souvient, dut s'exiler en France, dix ans après le Printemps de Prague porté par un peuple nourri de théâtre, de poésie et de littérature, et écrasé par les chars soviétiques. De ce côté du Mur, il mit en garde, en vain, l'intelligentsia de l'Ouest. Elle, qui prenait pour acquis que les pays du bloc de l'Est étaient slaves, alors qu'ils ne l'étaient en rien.

Milan Kundera pointait tout autant une menace insidieuse et interne à nos sociétés: la dévalorisation de la création contemporaine, porteuse d'utopies et de beauté, assoupis que nous sommes par l'ère du divertissement et du bavardage. Lui, préférait les penseurs aux «analystes médiatiques, ces danseurs modernes».

Vue en plein écran Le Printemps de Prague en 1968. Un char soviétique en feu. ©BELGAIMAGE

Appelant à la vigilance, il voyait dans la mainmise russe sur les pays satellitaires, une menace pour la diversité européenne. «La fière étroitesse d'esprit croit que le pouvoir d'adapter le monde à son image fait partie de ses droits inaliénables [...] elle adapte le monde en le détruisant.» 1956, Budapest, 1968, Prague, Kharkiv aujourd'hui, l'implacable velléité d'un empire supranational revient, et, avec lui, la destruction de la langue et de l'identité des pays conquis.

Hélas, cet essai de 1982 n'a pas pris une ride, qui rappelle que, c'est à ces contrées que nous devons le berceau de notre culture. «Toutes les nations européennes risquent de devenir bientôt petites nations et de subir leur sort. Le destin de l'Europe centrale après 1945, disparue dans l'acceptation générale, apparaît comme l'anticipation du destin européen», dit le défenseur de la culture comme fondement. «Elle qui cède la place au marché? Aux exploits techniques? Existe-t-il encore au-dessus un idéal commun perceptible?»

Lire aussi À relire Stefan Zweig, il est minuit moins le quart en Europe

Vue en plein écran Milan Kundera en février 2009, à Brno, ville morave à 200 km de Prague. ©BELGAIMAGE

Défense des arts et du savoir

Zweig et Musil, dès la fin des années trente, à Paris et à Bruxelles devant des publics clairsemés, s'alarmaient de l'abêtissement de la politique, plaidaient eux aussi, déjà, pour la défense des arts et du savoir pour couper court aux «hystéries collectives» pointées plus tard par l'historien hongrois István Bibó (1911-1979)

«Qu'avons-nous fait pour empêcher cela?», se demande Stefan Zweig dans «Appel aux Européens» (Omnia), regrettant que «l'égoïsme sacré du nationalisme restera toujours plus accessible à la moyenne des individus que l'altruisme sacré du sentiment européen».

Article "Un Occident kidnappé ou la tragédie de l'Europe centrale" Par Milan Kundera Édité par Gallimard (coll. Débats) 77 p. - 9€ Note de L'Echo:

Milan Kundera - Odyssée des illusions trahies | Documentaire | ARTE