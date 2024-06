Alors que l’adaptation théâtrale de "Leurs enfants après eux", Prix Goncourt 2018, sera jouée à Mons les 6 et 7 juillet, son auteur Nicolas Mathieu, entre fatalisme et profonde inquiétude, estime que pour comprendre le réel, on ne peut plus faire confiance à la politique "communicationnelle" et aux "grands médias de masse".