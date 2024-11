Samy Manga (poète): "Le discours du roi Philippe, je le jette"

Dans un livre-manifeste véhément, l'auteur camerounais Samy Manga condamne les regrets "inacceptables" et "insultants" que le roi Philippe a formulés à Kinshasa en 2022.

Écrivain et musicien camerounais, Samy Manga a notamment créé dans son pays natal l'Association des écopoètes. L'an dernier, il faisait paraître l'essai "Chocolaté. Le goût amer de la culture du cacao" (2023) qui reçut une attention internationale. Cri de rage face aux violences exercées par les multinationales du chocolat, l'auteur y retrace une filière, allant de sa propre expérience de travailleur dans une plantation à celle, à l'autre bout du monde, du consommateur inconscient de "la misère que la cacaomania impose à l'Afrique".

Les dérives de la filière du cacao

Son dernier livre qui vient de paraître aux éditions Météores, situées rue Blaes à Bruxelles, est bien parti pour faire grand bruit lui aussi. Samy Manga y revient sur les crimes commis durant la colonisation belge au Congo et s'oppose aux "regrets" formulés par le Roi Philippe en juin 2022, lui déclarant une "haute guerre de restauration" aussi symbolique que furieuse.

Rencontre avec un écrivain en colère, prêt à prendre le souverain "par la main" pour lui parler, notamment, de l'assassinat de Patrice Lumumba (Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui a eu lieu le 17 ou 18 janvier 1961, NDLR). Et rappelons en ce sens que la procédure judiciaire pour crime de guerre, après la plainte déposée en 2011 par l'un des fils de Lumumba, est toujours en cours et qu'elle a notamment mené en 2022 à la restitution à la famille de tout ce qu’il reste de la dépouille du leader indépendantiste: une dent.

Vous n'êtes vous-même pas Congolais. Vous souvenez-vous de la première fois que vous entendez parler de Patrice Lumumba et de ce que ça a suscité chez vous?

"Je suis Congolais! Dans le sens où je suis Africain et que je me positionne complètement contre la vision née de la division de l'Afrique lors de la Conférence de Berlin de 1884."

Je vous corrige: je suis Congolais! Dans le sens où je suis Africain et que je me positionne complètement contre la vision née de la division de l'Afrique lors de la Conférence de Berlin de 1884. Ce dépècement de l'Afrique nous a enfoncés dans le problème où nous sommes toujours aujourd'hui et je refuse d'y obéir. Je ne veux pas me situer dans un séparatisme où ce qui se passerait au Tchad, en République centrafricaine ou au Congo ne me concernerait pas. Cette vision-là, coloniale, nous sépare les uns des autres pour mieux nous appauvrir.

Concernant Patrice Lumumba, j'ai commencé à écrire très tôt, à 14 ans. Pas sur lui directement, mais j'avais déjà cette envie de comprendre, connaître notre histoire, comment on en était arrivé à cette géopolitique africaine. C'est comme ça que j’ai découvert les mouvements indépendantistes et les figures assassinées, les systèmes coloniaux belge, français, Lumumba, Sankara, etc. Je faisais du rap à l'époque et je suis allé vers la poésie pour donner du pouvoir et de la parole à ce qui me semble capital: la préservation de la planète, de nos forêts, de nos plantes médicinales que la culture coloniale du cacao, notamment, continue de faire disparaître.

Et ce texte, comment est-il venu? Le narrateur du livre est successivement président du Congo, mais aussi femme du Congo, fils, paysan, soldat, guérisseur, ancêtre, président de l'Union africaine mais aussi la Tigritude, concept issu de l'écrivain nobelisé Wolé Soyinka. Que symbolise cette alternance?

C'est le Tribunal ancestral. Parlant de Lumumba, personne n'a jamais été emprisonné, ni même inquiété. On avait, encore récemment, un policier belge qui exhibait fièrement la dent de Lumumba qu'il avait arrachée à son cadavre. Cet homme est mort paisiblement et est sans doute très bien enterré, lui. C'est la preuve de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté et du refus même de réparer les questions essentielles liées au colonialisme belge au Congo.

"On met en place de nouveaux systèmes d'exploitation qui profitent aux multinationales tout en 'pacifiant la situation' dans des discours politiques tels celui de Philippe."

On nous masque les choses. On met en place de nouveaux systèmes d'exploitation qui profitent aux multinationales tout en "pacifiant la situation" dans des discours politiques tels celui de Philippe. Mais c'est se servir encore une fois de notre souffrance, du génocide congolais.

Ma grande colère ne s'adresse d'ailleurs pas uniquement au colonisateur: comment acceptons-nous encore des discours pareils aujourd'hui, alors qu'on comptabilise tant de millions de morts?

Comment avez-vous reçu ce discours du roi Philippe prononcé à Kinshasa à l'occasion des 60 ans de l'Indépendance?

Je ne le reçois pas, je le jette. Car il n'y a là rien de fondamentalement juste et digne. D'abord, comment ça se fait qu'un imbécile ait conservé la dent de Lumumba pendant 50 ans? Comment ça se fait que personne n'ait rien fait auparavant?

"En Occident, on évolue encore dans des bâtiments érigés par l'argent du caoutchouc et on évoque à grande peine l’idée de réparation, de responsabilité morale. Quel mépris."

Philippe arrive au Congo avec une forme d’innocence qu’il pense sympathique mais il ne comprend pas à quel point cet acte est porteur de douleurs. Cela ne devrait pas se passer comme ça. En Occident, on évolue encore dans des bâtiments érigés par l'argent du caoutchouc et on évoque à grande peine l’idée de réparation, de responsabilité morale. Quel mépris.

C'est une malhonnêteté sidérante face à des millions de personnes assassinées, de corps exhibés, de mains coupées. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans un film. Quand je parle de tribunal ancestral, c'est parce qu'il s'agit de ne plus attendre quoi que ce soit. Maintenant, c'est nous qui convoquons l'Europe, on la juge et on lui attribue une peine.

La remise de la dent à la famille Lumumba faisait suite à une décision de justice. Vous n'avez aucun espoir du côté du travail de la Justice?

Non, absolument pas. La seule volonté que je vois, c'est celle d'asservir. Et pas que l'Afrique. Quand je vois la classe prolétaire en Europe, c'est la même chose. Ce n'est pas une affaire de Noirs, de Blancs. Donc, non, je veux arrêter de les écouter. Du moins jusqu'à ce qu'il y ait une véritable et profonde prise de conscience et une volonté de régler les conflits ensemble. Mais on n'a plus le temps pour cette poudre aux yeux de l'oligarchie européenne, et africaine aussi. Le livre s'adresse de cette manière à toute une génération de Belges et d'Occidentaux qui ne veulent plus avoir affaire aux crimes de leurs ancêtres.

Vous parlez de sortir de "l'innocence blanche". Comment?

"On doit enseigner les faces sombres de l'Histoire des pays européens."

Déjà, décoloniser l'éducation. La colonisation n'est pas enseignée. Les gens ne connaissent pas cette histoire de dent, tout comme avec mon précédent texte, j'avais l'impression de faire découvrir l'histoire coloniale du chocolat. On doit enseigner les faces sombres de l'Histoire des pays européens. Sinon, on empêche notre humanité de se construire. On doit identifier les actes à ne plus reproduire. Sinon, comment le Belge moyen peut-il comprendre que le racisme, c'est mal?

L'Afrique écrira sa propre histoire faite de gloire et de dignité, prédisait Lumumba dans sa dernière lettre à sa compagne. Vous avez l'impression d'y contribuer?

En tout cas, j'ai l'impression qu'il s'adresse à moi. Que l'Africain le veuille ou non, rien n'est éternel, ça finira par arriver. Notre génération ou la suivante, on est en train de bosser pour ça. L'Afrique est le continent de l'origine. Quand elle sera debout, le monde entier sera debout.

