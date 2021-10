Mona Chollet passe l'amour au crible

Se penchant sur sa propre histoire, Chollet reconnaît avoir nourri elle-même assez longtemps l’illusion que les inégalités, la domination et la violence étaient absentes de nos vies sentimentales , jusqu’à devoir malgré elle renoncer à son «amour de l’amour»: «Il y a eu quelque chose de très angoissant et déstabilisant à comprendre que nous pouvions les subir y compris à l’endroit où se concentrent certaines de nos aspirations les plus profondes, à l’endroit où nous sommes le plus vulnérables .»

Haro sur me modèle du mauvais garçon

La domination masculine est cette fois encore la cause de tous les maux , ce qui conduit Mona Chollet à décortiquer ses facteurs structurels à l’œuvre dans nos sociétés. Cette démarche sociologique, l’essayiste la revendique avant tout comme intime: il s’agit pour elle d’un livre très personnel, à la limite de l’égoïsme , comme les précédents. «J’essaie de me transformer moi-même par l’écriture, d’éclaircir les choses qui me gênent», déclare-t-elle, preuve s’il en est que l’intime touche à l’universel.

Parce qu’on a tous et toutes grandi avec le modèle du mauvais garçon comme étant sexy et prometteur (versus le gentil garçon avec qui on risquerait de s’ennuyer), nos rapports amoureux sont biaisés dès l’adolescence par ce cliché responsable de nombreux dégâts. Et Chollet de citer ces paroles de Virginie Despentes, qui ont fait sensation il y a quelques années: «Sortir de l’hétérosexualité a été un énorme soulagement. (…) Avant, on pouvait tout le temps me signaler comme une meuf qui n’était pas assez ci, ou qui était trop comme ça. En un éclair, le poids s’est envolé. Ça ne me concerne plus! Libérée de la séduction hétérosexuelle et de ses diktats!»