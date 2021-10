Patrick Modiano dans les allées du souvenir

"Chevreuse", le nouveau roman de Patrick Modiano déambule encore et toujours avec élégance dans les allées du souvenir.

En trente romans, Patrick Modiano n’aurait-il écrit qu’un seul et même livre, une enquête fiévreuse autour du fantôme de lui-même, de ses souvenirs d’enfant mal aimé, ballotté ici et là au gré des absences de ses parents? "Pedigree" est l’autobiographie avouée mais partout ailleurs, on trouve des lieux, des patronymes, des images de son passé qui reviennent éclater à la surface de la mémoire.

Cette fois encore, "Bosmans s’était souvenu qu’un mot, Chevreuse, revenait dans la conversation. (...) Chevreuse. Ce nom attirerait peut-être à lui d’autres noms, comme un aimant. Bosmans répétait à voix basse 'Chevreuse'". Le Rosebud de Modiano – à l’égal du film "Citizen Kane" d’Orson Welles – évoque chez son double narratif, ce Bosmans à consonance flamande (sa mère était anversoise), une propriété en lisière de forêt. En lisière, se déroule aussi cette déambulation magnétique. Des réminiscences de mots entendus, attrapés au vol, effacés par les années, reviennent à la faveur d’un objet, une montre, un briquet, un ancien numéro de téléphone, Auteuil 15.28, ou d’un visage qui en évoque un autre.

Vue en plein écran "Chevreuse", le dernier roman de Patrick Modiano.

Jeu de miroirs

Qu’a-t-il vu dans cette maison où, jeune homme, il séjourna auprès de personnages "peu recommandables" comme lui disait une gouvernante, à peine plus âgée que lui et engagée pour garder un enfant dont la mère ne revenait pas? Et quel est cet enfant qui dort au fond du couloir, qu’il n’aperçoit pas, sinon Modiano lui-même?

Cinquante ans plus tard, Bosmans se souvient que trente ans auparavant un indice l’avait ramené sur les pas du jeune homme qu’il était, il s’est revu dans cette maison interlope mais n’a pas, alors, cherché à en savoir davantage.

Poupées gigognes de la mémoire, palais des glaces qui égarent, à l’infini, un récit qui file dans une voiture de luxe. À ce jeu de miroirs dans un labyrinthe, Modiano excelle, et il est touchant de l’entendre s’exprimer dans les interviews, de cette parole bafouillante qui s’interrompt, bifurque avant d’arriver à son terme, hésite, rebobine la phrase, choisit une autre voie, renonce et termine par "oui, tout cela est très bizarre".

Aura fantastique

À l’écrit, le Prix Nobel de littérature 2014 use à merveille de cette déambulation incertaine mais autorise son double à renoncer lui aussi à entrer dans des lieux hantés par les disparus; "non... excusez-moi... ce n’est pas la peine...".

Modiano ne cesse de revisiter son enfance d’une grâce légère, d’en arpenter les allées avec un talent de chef opérateur pour éclairer un profil dans une porte entre-baillée.

N’est-ce pas dans les faux-semblants et dans les impressions que gisent le plus sûrement ce qui doit être sauvegardé? Ce flou qui adoucit les contours, permet d’imaginer un double-fond au médiocre, une aura fantastique au réalisme si peu magique. On le sait, le père de Modiano frayait avec la pègre, et sa mère, comédienne courant le cachet, le confiait à gauche à droite pour de très longues périodes, notamment à une amie dont la maison servait de lieux de rendez-vous.

Cette enfance ignorée et aveugle, il ne cesse de la revisiter d’une grâce légère, d’en arpenter les allées avec un talent de chef opérateur pour éclairer un profil dans une porte entre-baillée. Au sortir de l’ascenseur "à l’ancienne" menant aux étages de cette maison d’antan, sera-ce le visage indemne entrevu jadis qui apparaîtra? "Il entrait dans une zone où le temps était suspendu, et d’ailleurs il le vérifia, quand il s’aperçut que les aiguilles de sa montre s’étaient arrêtées."