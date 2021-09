Prix Filigranes 2021 | "Rideau noir", de Fabienne Pascaud

Dans ce premier roman, elle a décidé, assez logiquement, de mettre en scène cette passion pour le théâtre qui l’anime depuis son enfance. "Rideau noir", ce roman choral, envoutant et mystérieux, nous fait voyager à travers le temps et l’espace, entre la Comédie-Française et le Berry, entre la vie parisienne et la campagne déserte. Le lecteur croise le monde théâtral des années 30, des comédiens comme Maria Casarès ou Gérard Philipe. Les allers-retours entre les années 30 et aujourd’hui sont parfois confus, mais Fabienne Pascaud cherche volontairement à nous emmener dans cette ronde mystique où la vie et la mort semblent se rejoindre dans un insondable au-delà.