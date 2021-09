Prix Filigranes 2021 | "Un autre bleu que le tien", de Marjorie Tixier

Marjorie Tixier possède une écriture souple, bien rôdée à l’exercice. Après son "Un matin ordinaire" , l’autrice française, également professeure agrégée de lettres modernes, nous propose un second roman en traçant l’histoire de plusieurs femmes passablement handicapées ou ébréchées par la vie . Cela se déroule dans une petite ville de province française, Luchon, sur laquelle on possède peu d’information, si ce n’est que c’est là où les gens apparemment sans histoire viennent se réfugier et étirer le temps. Comme l’autrice semble le faire avec son roman, dans lequel on a l’impression que le temps passe sans que rien ne se passe vraiment .

Hommes inexistants

À plus d’un tiers du roman, on se demande si ça va décoller, et si, plutôt que de se regarder dans ses personnages passablement ternes, l’autrice va nous filer un coup de boost et d’action. Rien. Nada. Il faut arriver à la dernière partie de l’ouvrage pour comprendre que son thème est le déni de grossesse. Eh oui, ce n’est pas facile d’aborder un tel sujet. On aurait aimé pouvoir plonger jusqu’au plus profond de cet "autre bleu" mais il nous a laissé de marbre. Et ce, jusqu’au "happy end".