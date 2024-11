Le Prix Rossel vient couronner "Guerre et pluie" de Velibor Čolić. Déjà salué par le Prix Joseph Kessel et le Prix François Mauriac, ce grand récit littéraire éclaire l’absurdité de la guerre et la réalité de l’exil. Avec pour seules armes, une poésie tragique et une dérision constante.