Qui recevra le prix Nobel de littérature?

Le prix Nobel de littérature, placé cette année sous le signe de la diversité, sera décerné ce jeudi. Récompensera-t-il l’un de ses éternels favoris ou créera-t-il la surprise?

La plus honorifique des récompenses littéraires ira-t-elle cette année à un auteur venu d'Asie ou d'Afrique? Historiquement très occidental, le Nobel de littérature est remis, ce jeudi, à Stockholm, avec une promesse jusqu'ici non tenue d'élargir ses horizons.

Le nom du lauréat, scruté de près par les amoureux des lettres et les éditeurs du monde entier, sera dévoilé vers 13h00 (heure belge), sous les ors du palais bicentenaire où siège l'Académie suédoise.

"Avant, nous avions une perspective eurocentrée de la littérature, et maintenant nous regardons dans le monde entier." Anders Olsson Président du comité Nobel

Vers de nouveaux horizons

Sur les 117 lauréats en littérature depuis la création des prix, 95 - soit plus de 80% - sont des Européens ou des Nord-Américains. On compte 101 hommes au palmarès pour 16 femmes.

Depuis 2012, seuls des Européens ou des Nord-Américains ont été sacrés.

Suite au scandale lié aux viols commis par le Français Jean-Claude Arnault, l’Académie du Nobel a pourtant promis que les années à venir seraient plus inclusives et moins favorables aux noms masculins et européens.

"Avant, nous avions une perspective eurocentrée de la littérature, et maintenant nous regardons dans le monde entier", avait confié Anders Olsson, le président du comité Nobel, à l'automne 2019.

"Homogène" dans le passé

Depuis, le cahier des charges a été respecté en partie. Deux femmes ont décroché le célèbre prix - la romancière polonaise Olga Tokarczuk rétroactivement pour 2018, et la poétesse américaine Louise Glück l'an passé - ainsi qu'un homme, l'Autrichien Peter Handke.

Mais depuis 2012, lorsque le Chinois Mo Yan a été récompensé, seuls des Européens ou des Nord-Américains ont été sacrés. De fait, l'audace s'est plutôt manifestée dans l'éclectisme du genre, comme, par exemple, avec Bob Dylan, en 2016.

Et pourtant, la concurrence est là: le Kényan Ngugi Wa Thiong'o, l'Indien Vikram Seth, les Chinois Yan Lianke et Liao Yiwu, le Somalien Nuruddin Farah, le Mozambicain Mia Couto ou encore la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie sont évoqués par les critiques interrogés par l'AFP.

Vers un Nobel "woke"?

Le "mérite littéraire" reste "le critère absolu et unique", a pris soin de réaffirmer Anders Olsson, au magazine américain The New Republic cette semaine.

Le Nobel entend cette année saluer une œuvre "d’inspiration idéaliste".

Toujours cités, jamais gagnants, le Japonais Haruki Murakami ou le Syrien Adonis ont-ils encore une chance? Chez les femmes, les Américaines Joyce Carol Oates et Joan Didion, la Canadienne Anne Carson, la Russe Ludmila Oulitskaïa, la Chinoise Can Xue, les Françaises Maryse Condé et Annie Ernaux, ou encore la mystérieuse Italienne Elena Ferrante - un pseudonyme - reviennent aussi comme potentielles lauréates.

Quoiqu'il en soit, le Nobel entend saluer une œuvre "d’inspiration idéaliste" cette année. Peut-on s’attendre à un prix Nobel "woke", donc un Nobel conscient des injustices et du système d’oppression qui pèsent sur les minorités, comme l’envisageait ce week-end le quotidien suédois de référence Dagens Nyheter?

Rompre avec la tradition francophile?

D’après le journaliste Jonas Thente, l’Académie pourrait vouloir "découvrir un génie d’un endroit qui a été jusqu’ici négligé". D'autres critiques sondés par l'AFP misent sur la Canadienne Margaret Atwood, le Hongrois Péter Nadas ou le Norvégien Jon Fosse.

Si l'Académie poursuivait dans sa tradition francophile, des auteurs comme Nina Bouraoui, Tahar Ben Jelloun, Patrick Chamoiseau, Hélène Cixous ou Marie Darrieussecq pourraient éventuellement succéder à Patrick Modiano, primé en 2014.