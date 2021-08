Raoul Cauvin 1938-2021

Le prolixe scénariste de BD, pilier de Spirou et des Éditions Dupuis, s'est éteint à l'âge de 82 ans.

Ne dites pas à Raoul Cauvin qu'il est un pilier incontournable des Éditions Dupuis, vous blesseriez sa modestie naturelle. Derrière sa moustache bonhomme et son sourire permanent, Raoul Cauvin a pourtant fait les plus belles heures du journal Spirou et de la maison de Marcinelle. Il avait lui-même annoncé il y a quelques mois sa maladie, qui a fini par l'emporter ce vendredi à l'âge de 82 ans.

Le jeune Raoul Cauvin ne se destinait pourtant pas à la BD. Né en 1938, en même temps que le journal Spirou, un 26 septembre comme le journal Titin, il sort de Saint-Luc à Tournai avec un diplôme de lithographe en poche. Mais... le métier n'existe plus dans les imprimeries. Il aligne donc les petits métiers avant d'entrer chez Dupuis en 1960 comme lettreur puis cameraman sur les dessins animés.

En 1968, sa carrière de scénariste est définitivement lancée avec les premiers épisodes des Tuniques bleues, dont le succès ne s'est jamais démenti jusqu'ici.

C'est là qu'il se prend au jeu du scénario. Repéré par Charles Dupuis pour son sens inné du gag rapide et efficace, il se perfectionne avec les auteurs internes dans les pages du journal. En 1968, sa carrière de scénariste est définitivement lancée avec les premiers épisodes des Tuniques bleues, dont le succès ne s'est jamais démenti jusqu'ici. Après la mort de Salverius, le créateur graphique de Blutch et Chesterfield, c'est Lambil qui reprendra le flambeau. C'est le début d'un des plus fameux duos de la BD et d'une indéfectible amitié.

Mais Cauvin ne se contente pas de ce succès. Il enchaîne les collaborations, sollicité par les dessinateurs: Berck (Sammy et Lou), Mazel (Câline et Calebasse puis Boulouloum et Guiliguili et Les Paparazzi), Macherot (Mirliton), Walthéry (Le

Vieux Bleu), Lambil encore (Pauvre Lampil), Kox (L'Agent 212).

Humour tendre ou corrosif

Mais Cauvin s'adapte, mûrit et son humour évolue avec le temps. Dans les années 1980, il devient volontiers plus corrosif avec des séries comme Pierre Tombal avec Hardy, ou Les Femmes en blanc (avec Bercovici), mais toujours aussi tendre et familial aussi avec Cédric (Laudec au dessin). Autant de séries qui connaissent un succès et une longévité exceptionnelle… À titre d'exemple, L'Agent 212 a fêté ses quarante ans d'albums en 2021 !