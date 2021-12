Spécial Noël: deux livres à offrir aux plus jeunes

2. Pour les ados à partir de 13 ans

On connaissait Sylvain Pattieu pour ses romans adultes parus au Rouergue: on se délecte de son roman jeunesse, premier tome de la série "Hypallage", qui a remporté le Prix Cendres et le Prix Vendredi. Dans une langue très personnelle, qui s’approprie le parler des jeunes de banlieue sans en faire trop, le romancier suit de près le quotidien de Mohammed-Ali, élève de 3e à la fois discret et populaire. Mais le garçon a aussi une vie secrète: la nuit, il sort pour aller taguer. Et puis, il est amoureux d’Aimée, qui ne pense à rien d’autre qu’au foot. Entrent en scène Lina et Margaux, deux ados que rien ne prédestinait à devenir amies. En amour comme sur le terrain, il faut un plan de jeu – et du style… Sylvain Pattieu l’a diablement compris, faisant de la langue la grande force de ce livre terriblement rythmé!