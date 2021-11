"Une autre planète papa, s'il te plaît"

Depuis deux ans et le décès de son épouse, militante naturaliste, Théo a mis sa carrière d'astrobiologiste en sourdine pour s'occuper de leur fils de neuf ans, un enfant brillant mais troublé. Renvoyé après une nouvelle crise de colère, l'école impose un traitement, mais le père refuse la camisole chimique et tente une thérapie expérimentale, une reconfiguration cérébrale par induction et stimuli neurologiques. Sa mère s'était prêtée naguère au jeu et l'ami médecin a gardé le scan de ces séances. En branchant le fils sur les réponses de sa mère, le psychologue espère guider l'enfant en perte de repères. Cette réparation par l'intelligence artificielle ne paraît ni alarmante ni fantaisiste, mais une thérapie positive, une manière innovante d'utiliser des techniques à mi-chemin de l'autosuggestion et de la guidance télépathique .

L'intelligence de la nature

Ultra-sensible, nourrit de toutes les passions érudites de Richard Powers, ce roman bouleverse par son propos et par sa palette. Alarmiste, quant aux fléaux qui nous sont imputables, c'est par le haut qu'il cherche une échappatoire, dans la lumière de la Voie lactée, dans la richesse des histoires qu'invente le père pour l'enfant, promenades célestes sur des planètes imaginaires non abîmées par l'homme, et dans la beauté de la forêt, de l'anormal, du non conforme, des possibilités multiples, autant que dans la puissance du bon, de l'heureux, de la beauté. "Le bien-être est comme un virus. Une seule personne bien dans sa peau et à l'aise dans le monde peut en contaminer des dizaines d'autres. Ça ne vous tente pas, une épidémie de bien-être contagieux?" Par les temps qui courent, si. Problème, cette phrase est l'accroche commerciale du neuropsychologue... Richard Powers plaide pour l'intelligence de la nature et reconnecte Théo et Robin à la richesse de la biodiversité, aux nuits étoilées dans les bois, aux vivants et aux morts qui nous habitent. La pollution des esprits lui semble aussi toxique que celle des sols et de l'air. Nous sommes hallucinés par un réel appauvri, quand l'Univers nous éblouit et nous inspire – lui inspire – le meilleur.