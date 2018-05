157,2 millions de dollars pour un Modigliani

Les dix tableaux les plus chers de l'histoire des enchères

1 - "Salvator Mundi" de Léonard DE VINCI: 450,3 millions de dollars chez Christie's à New York (novembre 2017).

2 - Les Femmes d'Alger (version 0)", de Pablo PICASSO: 179,4 millions de dollars chez Christie's à New York (en mai 2015).

3 - "Nu couché" d'Amedeo MODIGLIANI: 170,4 millions de dollars chez Christie's à New York (novembre 2015).

4 - "Nu couché", de la même série du peintre italien: 157,2 millions de dollars chez Sotheby's à New York (ce lundi).

5 - "Trois études de Lucian Freud" de Francis BACON: 142,4 millions de dollars chez Christie's à New York (novembre 2013).

6 - "Le Cri" d'Edvard MUNCH: 119,9 millions de dollars chez Sotheby's (mai 2012).

7 - "Fillette à la corbeille fleurie" de PICASSO: 115 millions de dollars chez Christie's à New York (mardi dernier).

8 - Un tableau sans titre de l'Américain Jean-Michel BASQUIAT: 110,5 millions de dollars chez Sotheby's (en mai 2017.

9 - "Nu au plateau de sculpteur" (également connu comme "Nu, feuilles vertes et buste") de PICASSO: 106,4 millions de dollars chez Christie's New York (mai 2010).

10 - "Silver Car Crash" (Double Disaster) d'Andy WARHOL: 105,4 millions de dollars chez Sotheby's New York (mai 2013).