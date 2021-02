À Bruxelles, la galerie Hufkens expose Walter Swennen et Esther Kläs

Mallarmé avait «conçu le dessein de sortir (la poésie) du rêve et du hasard et de la juxtaposer à (…) l'univers». En juxta-peintre, le Belge Walter Swennen fait l’inverse: il accole des morceaux de réel au rêve et au hasard. Hans Theys, son ami et auteur du riche catalogue de l’exposition, lui demande un jour s’il avait effacé une partie de toile au white spirit. Swennen s’en défend: jamais! Le lendemain, à son retour à l’atelier, Theys trouve ce mot ironique à la porte: «Parti chercher du white-spirit».