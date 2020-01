À seulement sept ans, le "mini Picasso" allemand affole le monde de l'art

Avec son pull rayé, son sourire candide et son rêve de devenir footballeur, Mikail Akar ressemble à n'importe quel garçon de sept ans. Pourtant, ce jeune prodige de l'expressionnisme agite la scène artistique depuis des années.

Père et agent de Mikail Akar

C’est son père – et désormais agent –, Kerem Akar, qui lui a offert une toile et des pinceaux à l’occasion de son anniversaire. "Le premier tableau était fantastique. J’ai pensé que c’était peut-être une coïncidence, mais après ses deuxième et troisième tableaux, il était clair qu’il avait du talent", indique-t-il.