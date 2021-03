Aux sources de l’art contemporain africain

Le 24 mars, ArtCurial Paris et Bruxelles s'associeront dans une vente-découverte de 40 œuvres réalisées à l'école du Hangar, un des tout premiers centres d'art en République démocratique du Congo.

C’est le chaînon manquant entre l’art tribal et l’art africain actuel. L’école du Hangar naît au milieu des années 1940 à Elisabethville (l’actuelle Lubumbashi) en République Démocratique du Congo. Au début de la décennie 1940, Pierre Romain-Desfossés, ancien officier de la marine française parcourt l’Afrique avec Bela, de la tribu des Saras (l’une des futures figures de proue de ce mouvement). Maniant lui-même le pinceau et la plume, l’ex-officier s’installe fin 1944 dans une Élisabethville en plein essor culturel. Il participe à la création de l’Union africaine des arts et des lettres, qui soutient le rayonnement de l’art indigène et crée le Hangar, centre d’art qui encourage les jeunes artistes africains à se frayer une voie dans la peinture, l’illustration ou la décoration.

L’Europe s’intéresse à eux, et ils sont bientôt exposés à Bruxelles, Paris, Rome, Londres, avant New York et l’Afrique du Sud. Le fondateur de l’école, Romain-Desfossés, meurt en 1954, ce qui ouvre la seconde période du mouvement, ses créateurs devenant professeurs, notamment, à l’académie des Beaux-Arts d’Elisabethville, et nourrissant une influence qui se diffuse. Les dernières productions du mouvement apparaissent en 1968-1970.

"L’art contemporain africain a le vent en poupe, et il est très présent dans les collections belges." Vinciane de Traux directrice d’ArtCurial Belgique

Chacun développe sa technique propre, encouragé par Desfossés, qui remarque que Bela aime peindre au doigt, qui le pousse dans cette voie. Coloriste hors pair, cette technique lui permet de s’affranchir des contours et de conférer à ses scènes de chasse ou de marine un tremblé qui leur imprime du rythme, un regard moderne. Une autre figure du mouvement, Mwenze Kibwanga, avait un père tisserand, dont la technique inspire clairement sa peinture. Pilipili Mulongoy se rapproche lui d’une autre tendance, avec ses espaces aux couleurs saturées de hachures.

Le lien avec l’imagerie de la nature est fort, mais les principaux tenants de cette école, Bela, Mwenze Kibwanga ou Pilipili Mulongoy déclinent des scènes traditionnelles de chasse, de pêche ou de cérémonies avec un langage visuel digne des fables et des traditions de récit oral.

Vue en plein écran Sans titre, Bela ©ArtCurial

Emprunts tribaux et regard moderne

Christophe Person a été nommé en novembre à la tête de l’art contemporain africain chez ArtCurial, après cinq années chez Piasa. "L’art contemporain africain a le vent en poupe, et il est très présent dans les collections belges", selon la directrice d’ArtCurial Belgique Vinciane de Traux qui a beaucoup œuvré pour réunir ces œuvres en vue de cette vente. "Sans avoir nécessairement de lien avec la scène mondiale de l’art contemporain, cet art africain emprunte quantité de codes esthétiques à l’art tribal, notamment la liberté par rapport à la perspective et de contextes de décor, une présentation frontale des personnages (comme dans l’art médiéval européen), un univers en deux dimensions, la présence de fonds inspirés des motifs de la tapisserie traditionnelle et des différences de taille entre les personnages qui ne se veulent pas réalistes.

Qui sont les amateurs de cet art? "Les amateurs d’art tribal, naturellement, ceux de l’art brut qui apprécient les artistes autodidactes, et le jeunes collectionneurs d’art contemporain africain."

En France, en pleine crise sanitaire, les maisons de vente, dépendant du ministère de la Justice, ont mieux su défendre leur cause que les galeries, sous tutelle du ministère de la Culture: leur réouverture aura été moins difficultueuse.

ArtCurial présente sa vente d’œuvres de l'école du Hangar.