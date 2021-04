Avec HLP 1080, la galerie Harlan Levey s'étend à Molenbeek

HLP 1080, code postal de Molenbeek. Ce choix, qui évoque la nomination des galaxies, condense la naissance de ce «hub» pour artistes et créateurs. La galerie Harlan Levey Projects occupe le rez-de-chaussée, imposant volume industriel. Le designer belge Noro Khachatryan s’est associé à Levey pour installer son studio et showroom de 220m 2 à l’étage. Marcin Dudek, et les studios d’Amélie Bouvier et Sean Crossley, sont adjacents.

Depuis 2012, Harlan Levey et son épouse Winnie Kwok, cofondatrice, ont irrigué le terrain culturel, élargi en 2015 avec HLP 1050, à Ixelles, première étoile de la galaxie. Leur vision – stimuler la production et la recherche artistique dans la réflexion sociétale – a nourri des relations intenses avec Marcin Dudek ou Emmanuel Van der Auwera, et des collaborations fécondes avec le BPS22, le M HKA (Anvers), le S.M.A.K. et Kanal. Ce nouvel espace alliera art des galeries, design et autres instruments.