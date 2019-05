Banksy, l'invité surprise de la Biennale de Venise

Si vous avez lu L'Echo samedi dernier, cette photographie à la page 21 de votre journal ne vous aura pas échappé. Ce stand, "Venice in oil", à la Biennale de Venise, nous avait déjà interpellé de par son originalité. Ce jeudi, on comprend mieux pourquoi. Le mystérieux artiste Banksy se cachait sur la photo, a-t-il dévoilé sur Instagram. On n'avait pourtant plus entendu parler de lui depuis son coup surprenant lors d'une vente aux enchères à Londres en 2018.