Danièle Reiber: "Tous nos clients ont pivoté vers le digital"

"Plus que l’éducation au sens académique du terme, ce qui m’intéressait, c’était la communication, réunir des têtes, des gens qui ont quelque chose à dire, puiser dans leurs connaissances, apprendre d’eux et grandir." Car la musique, héritée d’une mère qui l’a mise au piano elle et sa sœur Alicia Reiber, à 10 ans, n’est pas son seul héritage. Son père, artiste plasticien, avait un studio de graphisme et travaillait dans la pub. "J’ai toujours été fascinée par la façon de communiquer l’identité d’un produit de manière visuelle. Je me surprends parfois dans le métro londonien à regarder les affiches et à trouver géniales trois lettres sur un fond noir!"