Deux générations américaines à la galerie Hufkens

Sherrie Levine

Née en 1947, cette Américaine sculpte la répétition et la reproduction. Les masques corporels tatoués de Sherrie Levine et ses séries de crânes de lynx sont moulés à partir d’un masque makondo (Tanzanie) ou d’une carcasse d’animal, possible réminiscence des bronzes polis de Brancusi et des crânes bovins que peignait une autre Américaine, Georgia O’Keeffe, qui n’étaient pas pour elle des trophées de mort, mais de renaissance.