Eeckman digitalise l'assurance d'œuvres d'art

En partenariat avec la plateforme de gestion Arteïa, soutenue par des collectionneurs de taille, le courtier en assurance spécialisé dans les œuvres d’art entend apporter plus de sécurité et de transparence.

Une nouvelle ère s’ouvre pour Eeckman Art & Insurance. Le courtier en assurances spécialisé dans les œuvres d’art, fondé il y a 80 ans de cela, vient d’annoncer le lancement d’une solution 100% digitale, développée en partenariat avec la plateforme de gestion de collection Arteia.

Dénommée "Artefile", elle est "le fruit d’une réflexion de deux ans", évoque Marc Hemeleers, administrateur délégué et petit-fils du cofondateur de l’entreprise familiale belge, présente dans quatre pays (Belgique, Luxembourg, France et, depuis peu, Monaco) aujourd’hui. Il raconte: "on cherchait à apporter plus de valeurs à nos clients, à pouvoir leur permettre de gérer leur collection de manière professionnelle et intégrée. Alors, la piste d’un développement interne a d’abord été passée en revue, avec le temps et le coût que cela importe, mais on en est arrivé à la conclusion que ce n’était pas notre métier. On a dès lors décidé de regarder en externe, de trouver des gens qui nous correspondaient bien".

Là, force est de constater que le marché est aujourd’hui assez fourni. "Mais souvent de par de petites structures, ce qui n’est pas sans risque". Au final, c’est donc l’outil codéveloppé par le collectionneur Philippe Gellman, et soutenu par d’importants acteurs de la place (le fondateur d’Orpea Jean-Claude Marian, les membres de la célèbre famille champenoise Hugues et Reine-Marie Fontaine Taittinger, le promoteur immobilier belge Philippe Gillion, ou encore le président et fondateur d’Harris Interactive Europe Frédéric-Charles Petit), qui a été retenu. Fort de "standards techniques encore plus élevés que les nôtres – ce qui était important car nous engageons notre responsabilité". Et de capitaux importants.

30.000 œuvres assurées

Pour quels développements concrets? Les collections assurées chez Eeckman seront peu à peu basculées sur la plateforme d’Arteia, avec l’objectif d’accroître la sécurisation des quelque 30.000 œuvres assurées, pour quelque 550 collectionneurs.

Quand, dans une relative concomitance, si des clients le souhaitent, ils pourront eux aussi demander à ce que l’ensemble de leurs œuvres soient basculées dans le système de gestion digital mis en place. Avec l’avantage d’un stockage sans aucun lien avec leur identité dans une base de données unique. Seul le courtier sera à même de faire le lien avec les informations en possession d’Arteia, et ce, grâce à une clé unique qui sera remise aux clients privés.

"L’Europe va imposer de plus en plus de montrer patte blanche dans sa lutte contre le blanchiment."

Privés car, pour l’heure, les clients institutionnels ne sont pas concernés. Et ce même si Eeckman assure de nombreux musées tels que Bozar (Bruxelles), le S.M.A.K. (Gand), le Mac’s (Grand-Hornu), le Musée de la photographie (Charleroi), ou encore des événements comme la foire d’antiquités et d’objets d’art qu’est la Brafa. Un segment qui pourrait être étudié à l’avenir, aussi par Arteia, nous confiait encore récemment Philippe Gellman.

Mais ça, c’est pour plus tard. Car d’ici là, d’autres étapes jalonneront l’aventure du côté d’Eeckman. Dès le 1er trimestre 2020, il sera en effet proposé aux clients d’Artefile de s’abonner à prix attractif à la plateforme Arteia. Elle permet aux clients de gérer numériquement l’ensemble de leur collection, avec une vue sur la localisation (transport, prêt, stockage, restauration) des pièces, de même que sur leur valorisation (valeur de marché, valeur assurantielle,… avec un support multidevises), ou encore une possibilité de créer des sites web privés. Chaque mouvement envoie une notification au courtier. A terme, l’objectif sera de rendre tout changement instantané: en temps réel, le contrat du collectionneur pourra être adapté.

L’Europe sort les crocs

Ce qui pointe le bout de son nez, derrière ce bouillonnement récent dans les modes de gestion? En filigrane, l’arrivée de "la cinquième directive européenne contre le blanchiment d’argent qui va imposer de plus en plus de montrer patte blanche", évoque Marc Hemeleers. Et le monde de la collection n’est pas en reste. "Il va être de plus en plus encadré, régulé, et devra donc devenir plus transparent à terme, de par une volonté de considérer l’art comme tout autre actif. Alors si quelqu’un ne peut pas justifier demain d’où provient un achat, cela va devenir compliqué. L’inventaire va devenir fondamental. De même que s’organiser pour ne pas transmettre la patate chaude en cas d’héritage par exemple".