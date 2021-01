Eros et Thanatos sous la plume de Peter Depelchin

Il y a au moins trois bonnes raisons de visiter le Rivoli, ancienne galerie commerçante d’Uccle, ressuscitée en archipel de galeries d’art encore accessible. Chez Rossicontemporary , on admire le travail commun de Bert Danckaert et John Van Oers sur l’architecture moderniste de Cuba qu’ils reproduisent, l’un en photo, l’autre sous forme de maquettes, dans un dialogue constant.

Même sources chez le plasticien flamand Peter Depelchin (35 ans), qui s’offre sa première exposition solo sur les deux étages de la galerie Husk . Elle porte le nom de l’œuvre monumentale qui accroche le regard en devanture – «The Great God Pan». Dans cette vaste composition à la plume, trône, centrale, la figure du dieu Pan, affublé d’un casque à cornes, tenant d’une main un phacochère et enfournant de l’autre une plume dans l’anus d’un léopard . Le dieu vieillissant départage un enchevêtrement de corps, morts ou endormis d’un côté, copulant de l’autre, dans un univers foisonnant et architecturé à la manière des fresques de la Renaissance.

Représenter l’Enfer

La pièce maîtresse de l’exposition n’a trouvé son aboutissement qu’en 2020, comme la plupart des œuvres exposées, mais elle a démarré six ans plus tôt, lorsque l’artiste, de passage à San Petrino, la plus grande cathédrale de Bologne, est tombé en arrêt devant l’«Enfer» de Giovanni da Modena. Une vision d’apocalypse dont il a fait une esquisse, restée dans ses cartons depuis.