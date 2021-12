Foire Art Antwerp: Anvers et contre tout

Après l’annulation intempestive de la Brafa, Art Brussels tient le cap avec Art Antwerp, avec un luxe de précaution, et 59 galeries.

Depuis avril 2019, plus une foire internationale d’art contemporain ne s’est tenue en Belgique. Contre les vagues et les errements, Art Brussels lance sa version anversoise, reportée en 2020. Et ce lancement s’annonce sous les meilleurs auspices. Anne Vierstraete, directrice d’Art Brussels, et Nele Verhaeren, qui co-dirige Art Antwerp, tiennent à tenir le cap. En effet, si une foire commerciale comme Art Antwerp reçoit des flux importants, les mesures prises peuvent parer à tous les risques.

Le site, Antwerp Expo, est équipé de compteurs de C02 permettant de réguler l’air frais. Tous les participants, visiteurs, exposants, partenaires, personnel, sont tenus de respecter des mesures plus que strictes. Anne Vierstraete souligne que «les volumes immenses, sous des plafonds qui atteignent 12 mètres, dans des allées de 5 mètres de large, ont de quoi rassurer». Easyfairs, société internationale du secteur des expositions, propriétaire d’Art Brussels et Art Antwerp, a beaucoup investi dans ces procédures pour des foires sûres.

Vue en plein écran «Untitled», dans la série «Will to Power» du Grec Yorgos Maraziotis. ©Art Antwerp

«Grâce au partenariat conclu avec SGS, leader international en matière de conformité, toutes les normes de sécurité et d'hygiène seront respectées», poursuit Anne Vierstraete. «Les visiteurs devront porter un masque et fournir un Covid Safe Ticket, une carte d'identité et un ticket d'entrée valide. Ils pourront aussi se faire tester si nécessaire avant d’entrer, et les horaires sont adaptés afin d'éviter les nocturnes à forte fréquentation.»

59 galeries Parmi les galeries participantes, 39 sont établies en Belgique, et 13 à Anvers.

Et tout est fait pour attirer avec une offre diverse et prestigieuse, comme Tina Gillen (qui représentera bientôt le Luxembourg à la 59e Biennale de Venise), avec ses «Golden Nuggets» (2011), chez la luxembourgeoise Nosbaum Reding. L’ex-Bruxelloise QG Gallery (transférée de la rue de la Concorde, à Knokke, en 2017), reçoit Richard Long avec «Stony Man Circle» (1993). Ce cercle de blocs de marbre noir et blanc s’inscrit dans un hommage à une galerie historique d’Anvers, la fameuse Wide White Space Gallery.

Certains artistes aiment choisir des titres qui n’en sont pas («Sans titre»), pour que l’œuvre existe loin de tout signifié linguistique. C’est le cas de la plus ancienne présentée ici, une huile sur toile de Paul Van Hoeydonck («Untitled», 1955), chez Maurice Verbaet, à Knokke. Le même Van Hoeydonck ne dédaigne pas toujours les titres, puisqu’il eut l’honneur en 1971 de créer «Fallen Astronaut», pièces déposée sur la Lune par l’équipage d’Apollo 15 (aux dernières nouvelles, elle n’en a pas bougé).

D’autres au contraire recherchent la tension signifiante entre l’objet et le verbe, comme Ellen Pil, avec l’ironie de «The Adventures of Self-preservation - Mundane and routine tasks» (2020), chez DMW Gallery (Anvers). Le jeu des mots chevauche parfois les langues: chez Base-Alpha Gallery (Anvers), l’installation «Untitled», dans la série «Will to Power» du Grec Yorgos Maraziotis, qui vit entre Anvers et Patras, enferme quatre mains lumineuses derrière des barreaux, et joue sur les deux sens du terme en anglais: le pouvoir et l’électricité.

Vue en plein écran Chez la Bruxelloise Maruani Mercier, «A Perfect Plan» de Peter Halley. ©Art Antwerp

Vibrations électriques

Quant à l’énergie chromatique de Ricardo Busbaum, «Mulher» (1985), elle existe et tournoie sans hésitation chez Galeria Jaqueline Martins, galerie brésilienne depuis peu également présente à Bruxelles. Enfin, chez la Bruxelloise Maruani Mercier, Peter Halley, avec «A Perfect Plan», joue de couleurs fluorescentes parcourues d’une vibration électrique qui ne tournoient pas, mais occupent les trois dimensions en donnant au plan une profondeur géométrique insoupçonnée.

Cette première édition couvre donc 66 ans de création, de l’œuvre la plus ancienne, 1955, aux plus récentes, 2021. Sur 59 galeries, 39 sont établies en Belgique, et 13 à Anvers. Samedi 18 décembre, les galeries anversoises ouvriront de 18 à 21 heures. Enfin, comme il est de règle depuis 2020, la foire offre son Online Viewing Room sur Artsy du 16 au 22 décembre.

→ Du 16 au 19 décembre, à Antwerp Expo