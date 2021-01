Galeries | Edith Dekyndt ou l'art de la transfiguration

La plasticienne belge Edith Dekyndt recompose ce qui a cessé de servir. Ses œuvres tissées d’émotions indicibles existent ainsi, au bord de l’inexistence. À voir jusqu'au 20 mars à la galerie Greta Meert, à Bruxelles.

Dès l’entrée dans son atelier spartiate, au pied de l’immeuble qu’Edith Dekyndt appelle son «village vertical», mes semelles blanchissent. Je crois marcher sur un carrelage, mais je foule de la craie. Ce pourrait être un studio d’étudiante, avec son coin cuisine. «J’ai souvent travaillé dans des espaces domestiques, j’ai eu des enfants, j’ai beaucoup créé des pièces dans ma cuisine, mon salon. Le domestique pénètre donc dans l’atelier, où s’accomplit une partie du travail: tests, recherches, matières, mettre ensemble des choses que d’ordinaire on n’associe pas. Et beaucoup de dessins, partie plus méditative. Ensuite, un autre temps s’intercale et se superpose, lié à des projets “extérieurs”, exposition solo ou en groupe, où je m’efforce d’intégrer les dimensions, architecturales, anthropologiques, géographiques du lieu. Il arrive que des moments d’ateliers ressurgissent à la faveur d’une proposition. C’est la raison pour laquelle il m’est parfois difficile de vous dire ce que l’on voit ici.»

Cet aveu fait, elle se ravise en s’approchant d’une mer de vaguelettes métalliques animant une couverture de laine verte, étalée à l’horizontale sur un châssis en bois. Ces vaguelettes sont d’or vert, l’une des variétés du métal (mêlé d’argent), à côté du jaune ou du rose (mêlés de cuivre et d’argent), ou du gris (rhodié). Ces feuilles d’or s’appliquent d’ordinaire sur des supports rigides: livres, boiseries, cadres… «Voici quelques années, en France, lors d’une exposition, je les ai mariées à un matériau souple. La surface n’étant pas uniforme, l’objet subit une transformation, un passage d’état, puisque l’or ternit un peu avec le temps et, dans le cas de l’argent, s’oxyde. La feuille est appliquée au couteau ou au fil: «Les feuilles étaient collées sur les icônes byzantines au blanc d’œuf. Ici, c’est une mixtion composée de fibre de cellulose, d’alcool et d’eau, une colle au temps de séchage très long».

Elle file d’un pas rapide dans la coulisse de l’atelier, où des boîtes d’outils et matériaux sont étiquetées: «Graphiques et pastels», «Encre de Chine et résine», etc. Elle cherche les carnets de feuille d’or jaune, afin de les comparer à l’or vert: «C’est mon mari qui se charge de l’or, et je ne sais où c’est rangé», sourit-elle. Elle lève les yeux au ciel, l’air songeur: «Au fond, c’est vrai, tout ce que j’utilise est récupéré. L’or est l’une des rares matières que je dois acheter».

Le corps et ses étoffes

Nous changeons de plan, de l’horizontale à la verticale: une série de cadres bombés, qui semblent contenir sous leurs courbes une matière indéfinissable, sont alignés au mur. «Ce sont des moules montés sur châssis que je saupoudre de sucre, qui se rigidifie, après quoi je retire le moule. Au début du confinement, j’ai eu envie d’y revenir.»

Étant moins souvent à Bruxelles qu’à Berlin (où depuis 2015 elle a son atelier principal, Lindenstraße, en face du Musée juif, choix inspiré après une résidence invitée par le DAAD, le prestigieux Office allemand d’échanges interuniversitaires), le confinement l’a en quelque sorte doublement retranchée ici. Et cet événement extérieur (de ceux qui infléchissent son travail) s’est conjugué à un autre. «Dans le même temps, je m’occupais de ma maman, qui était très malade.» Elle qui dispose d’un ample stock de tissus de toutes origines, donnés, récupérés, remisés, elle s’est aperçu à la longue qu’elle avait tendance, pour ces montages sur châssis, à employer des étoffes de linge de corps. «Le matin, c’était le soin, j’achetais des gaines, des pyjamas, des bas de contention et, à mon retour à l’atelier, dans l’après-midi, j’employais ces mêmes assortiments, à mon insu.»

«Au fond, c’est vrai, tout ce que j’utilise est récupéré. L’or est l’une des rares matières que je dois acheter.» Edith Dekyndt Plasticienne

Dans le champ vertical, le sucre pétrifié et bombé, la craie qui imprègne les étoffes noués et qui volète se répondent. Sur le champ horizontal, la craie, encore elle, décrit des volutes dans un cadre sans nom, et puis des aquariums forment des boîtes sans vie: «Une partie des pièces exposées à la galerie (Greta Meert, NDLR) émanent de «Visitation Zone», l’installation montrée à la Biennale de Riga, Riboca2, en septembre 2020, composée d’anciens vivariums et aquariums du zoo de la capitale lettone.

En cette année de souffrance pour le globe et pour elle, qu’elle appelle l’année fantôme (Ghost Year), elle aurait aimé tenir un journal, «mais ce n’est pas mon médium». Aussi, entre février et octobre, elle est revenue à ses thèmes récurrents — décomposition, disparition, absence — à travers ce sucre, «cette substance que l’on absorbe, que l’on perfuse», ces étoffes qui aspirent de la noirceur, et ces aquariums et vivariums où subsistent des traces de vie animale.

Vue en plein écran OMBRE INDIGENE Part. 2, (Ile de la Martinique), videoprojection, 2014. ©Edith Dekyndt/WIELS

Boucherie noire

Aux murs de l’atelier comme à ceux de Greta Meert, une série de pièces de velours travaille non plus le vert de l’or, le blanc de la craie et du sucre, mais le noir de l’encre de Chine. «Je détruis souvent les pièces du passé, alors je les photographie et j’y reviens. J’ai voulu renouer avec une technique d’absorption de l’encre dans le tissu par capillarité. En novembre 2019, j’étais à Shanghai, où j’ai pu acheter cette encre. Dans mon atelier de Berlin, les pièces séchaient suspendues à des crochets, au milieu d’éclaboussures d’encre. C’était une espèce de boucherie noire.»

Un an plus tard, elle a tenté de rouvrir cette voie de l’encre, mais s’est sentie dans l’impossibilité de replonger vers cette noirceur. «Ma maman était décédée en août 2020, après un lent déclin depuis février. Ces velours noircis qui semblaient calcinés, dévorés par la maladie, se révélaient au-dessus de mes forces.»

L’encre de Chine est notamment composée de noir de fumée dilué («nous ne connaissons pas la composition exacte de l’encre traditionnelle»), qui se dépose dans de l’eau jusqu’à saturation. Incapable de poursuivre dans la voie de la noirceur humide, «j’ai décidé d’entrer dans le blanc sec avec cette poussière blanche de craie, peut-être une réminiscence fantomatique. Les tissus gardent leurs plis, et le dessin n’apparaît pas immédiatement».

«Je détruis souvent les pièces du passé, alors je les photographie et j’y reviens.» Edith Dekyndt Plasticienne

Une pièce plus ancienne se situe dans l’entre deux, aux tons bruns légers, une étoffe à bayadère lignée tourterelle «restée enterrée trois ans dans le sol tournaisien où elle a été mangée», les traces de moisissures terriennes dessinant des motifs floraux qui n’en ont que les apparences.

Voyageuse, elle reste rarement plus de quelques semaines au même endroit, mais vit assez «recluse». Elle qui connaît tant de monde à Bruxelles se dérobe à la mondanité. «De toute façon, en ce moment», pouffe-t-elle, «on ne voit plus personne!»

Nous terminons comme nous avons commencé, avec l’or, une pièce plissée d’origine turque donnée par un ami marchand berlinois, invendable en raison de ses défauts, pendue à un mur, surface ondoyante et accidentée aux reflets d’or peut-être vert. Edith est incertaine, il pourrait s’agir d’or blanc, et le vert serait alors le lointain reflet des pelouses et des arbres qui ponctuent l’espace, au-delà des baies vitrées.