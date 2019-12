Jeff Koons condamné en appel en France pour "contrefaçon" d'une photographie

Dans un arrêt, la Cour d'appel de Paris a confirmé un jugement de 2017 condamnant la société Jeff Koons LLC et le musée parisien du Centre Pompidou, où l'œuvre "Naked", représentant un enfant aux pieds nus" devait être exposée, à verser ensemble 20.000 euros de dommages et intérêts aux ayants droit du photographe Jean-François Bauret, au titre du préjudice moral et patrimonial.