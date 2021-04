Kowi Kowi masque les amateurs d'art, pas ses ambitions

Les deux jeunes entrepreneurs ont connu 8 mois intenses depuis le lancement de leur société Kowi Kowi en août. Leurs masques sont de plus en plus visibles dans la rue ou les boutiques. Et pour cause: ils en ont vendu plus de 170.000 depuis le lancement. "82% des gens en ont acheté une deuxième fois", pointe Berkowitsch. On ne parle pas ici du masque chirurgical, mais d’un produit haut de gamme en textile certifié avec des reproductions d’œuvres d’art et réalisé en partenariat avec les ayant droits ou les artistes, pour un prix proche de 19 euros. 20% des ventes passent directement par le site.