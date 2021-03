La FIAC se dédouble en ligne

Pour les foires internationales, où se concluent de 40% à 70% des transactions annuelles des galeries et des marchands, le Covid aura été le déclencheur d’un calendrier bousculé et d’un nouveau brassage des cartes. Art Paris ayant reporté son édition 2021 du 9 au 12 septembre, c’est la FIAC – et sa fenêtre digitale Online Viewing Rooms –, qui offre en cette entame de l’année la place de marché nécessaire à Paris et aux enseignes françaises.