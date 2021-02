La Patinoire Royale soutient six artistes belges sans galerie

Constatant le dénuement et le désœuvrement des artistes en confinement, la fameuse galerie de Saint-Gilles leur a ouvert ses cimaises. Car l’art est "Ineffable".

Constantin Chariot, directeur, l’affirme avec vigueur: «Lors du premier confinement, notre désœuvrement forcé nous a laissé le temps de rendre visite à des artistes dans leur atelier et de constater la précarité où les plongeait l’interdiction d’exercer leur art, sans filet, sans droit-passerelle». Faute de rentabilité financière, Valérie Bach, fondatrice, et lui ont voulu s’attacher à une rentabilité morale en invitant des artistes sans galerie, mais aux abords de la notoriété, présents dans des collections institutionnelles et privées et plusieurs fois primés.

Galerie d'art «Ineffable»

Young Belgium - Opus 1: jusqu’au 27/02/2021 La Patinoire Royale. Rue Veydt 15, 1060 Saint-Gilles. Note de L'Echo: 5/5

Le titre de l’exposition, «Ineffable», traduit le saisissement que nous vivons depuis un an. Chacun de ces artistes s’empare délicatement de la matière et la démêle, la déjoue avec un art consommé du retournement et du déroutement.

Hannah de Corte prend la toile que les peintres s’empressent de recouvrir: soulignant le fil de chaîne au marqueur à l’alcool, laissant nu le fil de trame, elle transforme le support en médium en peignant non sur, mais avec la toile.

Léa Belooussovitch, diplômée de la Cambre et très prisée par la collection Belfius, a très tôt trouvé son support (le feutre, fait de brins de laine cardée compressée) sur lequel elle crayonne, lui prêtant un flou pictural. La douceur de cette vision est trompeuse puisque ses images sources sont celles de morts violentes qu’elle recadre et rend soutenables, réparatrices.

Vue en plein écran "Ejere. Ethiopie" (2019). ©Léa Beloussovitch

João Freitas est un enchanteur qui transmue une matière recueillie tout au bas de l’échelle en grands cadres d’une sensualité magique, relevant du collage, du marouflage et d’autres techniques liées au dessin, qu’il a arpentées avec Hannah de Corte et le collectif Muesli («Dessins en solo», L’Echo, 1.12.2015). Le tetrapak brûlé au chalumeau révèle ici des efflorescences bichromes évoquant une broderie de fil d’argent sur soie noire, ou une pointe d’argent de Dürer. Autre variante, un fond ocre moucheté de nuages bruns laisse flotter à sa surface un archipel de copeaux d’aluminium.

Autre enchanteresse d’une délicatesse obsessionnelle, Sahar Saâdaoui, quadrille sa feuille au crayon vert et bleu et ménage dans ce quadrillage des fenêtres où elle tresse des rosaces, à la fois soleils et labyrinthes, et tend ses fils d’Ariane, dessinant ainsi comme des lettres dépliées, en motifs chiffrés envoûtants.